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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar'da gasp iddiası

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:11

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadının evine kar maskesi ile girerek bıçak zoruyla iki bin lirasını gasbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Taciahmet Mahallesi'nde yaşayan L.K. (80), evine zorla giren kar maskeli şahsın bıçak zoruyla yaklaşık 2 bin lirasını gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği yerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Doğan Ş. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Doğan Ş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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