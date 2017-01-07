07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:14

MALATYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa teklifine ilişkin, "Bundan böyle daha kararlı, istikrarlı bir yönetim şekli için anayasa değişikliği şarttır, elzemdir, geç bile kalınmıştır bana göre." dedi.

Eroğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük badireler atlattığını bunların başında FETÖ'nün darbe girişiminin geldiğini belirtti.

Koalisyon döneminde böyle bir teşebbüsün yaşanması halinde hallerinin ne olacağının malum olduğunu anlatan Eroğlu, "Allah'a şükürler olsun milletimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik ayakta." şeklinde konuştu.

Eroğlu, FETÖ'nün darbe girişiminde İstanbul, Ankara'dan sonra Malatya'da da hareketlilik olduğunu anımsatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buna darbe teşebbüsü demek dahi doğru değil bu tamamen milleti bölme, parçalama, bayrağımızı indirme teşebbüsüydü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten cesareti, dirayeti, Başbakanımız, hükümetimiz başta olmak üzere bütün siyasi partilerin kararlılığı neticesinde bu darbe teşebbüsü püskürtüldü. dünyanın hiçbir yerinde milletimizin bu kahramanlığı yok. Dünya tarihine geçti."

- Anayasa teklifi

Anayasa teklifinin komisyondan geçtiğini hatırlatan ve pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda çalışmaların başlayacağını bildiren Eroğlu, "AK Parti dimdik ayakta, MHP destek verecek. Özellikle CHP'den bazı arkadaşların destek vereceğine inanıyorum. Daha sonra milletimize gideceğiz ve onlar karar verecek. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Bazıları rejim değişikliği diyor, bu rejim değişikliği değil. Bu yönetim tarzı değişikliği. Bundan böyle daha kararlı, istikrarlı bir yönetim şekli için anayasa değişikliği şarttır, elzemdir, geç bile kalınmıştır bana göre." diye konuştu.

- "Avrupa'daki birçok ülke terör örgütlerine sahip çıkıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Osmanlı'da yaşayan bütün unsurların Kurtuluş Savaşı'na katılarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için mücadele verdiğini hatırlattı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunları ortadan kaldırmak için aynı ruhla yeniden mücadele edilmesi gerektiğine değinen Çalık, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın 'milli seferberlik başlatıyoruz' dediği ruh da bu ruh. Kurtuluş Savaşı'nın olduğu ruh. Tüm Türkiye'de 78 milyon vatandaşımız bu ruhla mücadele ediyor. Terör örgütlerinin dili, dini ırkı yok. adlarının birbirinden farkı yok. PKK, DEAŞ, PYD, YPG'si hepsinin ortak hedefi Türkiye'yi ortadan kaldırmak. Uluslararası güçlerin maşalarıyla Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini biliyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken uluslararası güçlerin terör örgütlerine yandaşlık ettiklerini görüyoruz. Türkiye terör örgütü DEAŞ ile ilk günden bu yana mücadele ediyor. ABD'ye soruyoruz, siz DEAŞ ile mücadele etsin diye PYD'ye silah veriyorsunuz, Türkiye aleni bir şekilde DEAŞ ile mücadele ederken, siz YPG, PYD, PKK'ya silah verirken, Türkiye'nin nasıl terör saldırısı altında olduğunu görmezden geliyorsunuz? DEAŞ'ı terör örgütü olarak görüyor, onunla mücadele eden Türkiye'ye terör konusunda destek vermiyorsunuz. Sadece Amerika mı, dünya ve Avrupa'daki birçok ülke terör örgütlerine sahip çıkıyor. Silah veriyor, miting yapmalarını sağlıyor, kendi ülkelerinde miting yapmalarına izin veriyor."

İLGİLİ HABERLER

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Darbe girişiminde 2. Ordu nizamiyesinde yaşananlar kamerada
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE 2. ORDU NİZAMİYESİNDE YAŞANANLAR KAMERADA
Malatya'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL

MALATYA'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Darbe girişimi gecesi 2. Ordu'da yaşananlar güvenlik kamerasında
YEREL

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ 2. ORDU'DA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Sarıkamış Şehitleri için &quot;Yer ayrı yürek aynı&quot; programı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN "YER AYRI YÜREK AYNI" PROGRAMI
U-14 Ligi fikstür çekimi yapıldı
YEREL

U-14 LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI
TOKi sakinlerinin market ve fırın talebi
YEREL

TOKİ SAKİNLERİNİN MARKET VE FIRIN TALEBİ
TTK Başkanı Turan Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
YEREL

TTK BAŞKANI TURAN BAŞKAN GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ
U-19 futbol takımı şampiyonluk sevincini Başkan Polat ile paylaştı
YEREL

U-19 FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ BAŞKAN POLAT İLE PAYLAŞTI
&quot;Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı&quot; düzenlenecek
YEREL

"SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI" DÜZENLENECEK
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmaları tamamlandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
olat, Birlik Vakfı Malatya şubesinin konuğu oldu
YEREL

OLAT, BİRLİK VAKFI MALATYA ŞUBESİNİN KONUĞU OLDU
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti
YEREL

FAHRİ KAYAHAN'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
MHP İl Başkanı Erdem:
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERDEM:
Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Mehmet Akif İnan ölüm yıl dönümünde unutulmadı
YEREL

MEHMET AKİF İNAN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
YEREL

'MAZİDE KALAN MANŞETLER' SERGİSİ AÇILACAK
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
YEREL

CHP'DEN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Malatya'da sivil toplum kuruluşları terörü protesto edecek
YEREL

MALATYA'DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TERÖRÜ PROTESTO EDECEK
Coşkun Aral TED Koleji velileri ile buluştu
YEREL

COŞKUN ARAL TED KOLEJİ VELİLERİ İLE BULUŞTU
Halep için çorap kampanyası
YEREL

HALEP İÇİN ÇORAP KAMPANYASI
Eski milli boksör Osman Gelegen'in gençlere tavsiyesi
YEREL

ESKİ MİLLİ BOKSÖR OSMAN GELEGEN'İN GENÇLERE TAVSİYESİ
ÖĞ-DER Malatya 2'inci Mili Eğitim Şurasını düzenleyecek
YEREL

ÖĞ-DER MALATYA 2'İNCİ MİLİ EĞİTİM ŞURASINI DÜZENLEYECEK