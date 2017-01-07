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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı ve Ardahan'da yoğun sis

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:44
Ağrı ve Ardahan'da yoğun sis

AĞRI (AA) - Yoğun sis, Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayollarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ağrı'da sabah erken saatlerde başlayan sis, etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda görüş mesafesinin yer yer 10-15 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sürücülerden Enver Demirci, AA muhabirine, Ağrı istikametinden geldiğini, görüşün yer yer tamamen kaybolduğunu söyledi.

Yolculardan Hacı Alcalı da sis nedeniyle sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

- Ardahan'da soğuk hava ve yoğun sis

Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Gece en düşük hava sıcaklıklığının sıfırın altında 21 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da, gün içerisinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

Vatandaşlardan Emrah Morkoç, soğuk havanın yanı sıra sis yüzünden aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Bugün hem soğuk hem de sis etkili olunca çok zorlandık. İkisiyle de mücadele etmek zorunda kaldık." dedi.

Soğuktan dolayı bazı vatandaşların saçları kırağı tuttu.

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