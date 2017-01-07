07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:56

BURSA (AA) - Adana-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, kötü hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken yolcu uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçak, havalimanındaki aprona çekilirken, uçakta bulunan 130 yolcu otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

Uçağın, yolcusuz olarak bugün 15.30'da İzmir'e hareket edeceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

80 ton giysi çöp olmaktan kurtarıldı
YEREL

80 TON GİYSİ ÇÖP OLMAKTAN KURTARILDI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METREYİ GEÇTİ

Bursa'da yoğun kar yağışı
YEREL

BURSA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da kar yağışı
YEREL

BURSA'DA KAR YAĞIŞI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenal'ı kadrosuna kattı
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENAL'I KADROSUNA KATTI
Rekortmen bağışçılara Kızılay'dan madalya
YEREL

REKORTMEN BAĞIŞÇILARA KIZILAY'DAN MADALYA
Osmangazi'de bin 566 işletmeye ruhsat verildi
YEREL

OSMANGAZİ'DE BİN 566 İŞLETMEYE RUHSAT VERİLDİ
Öğrenciler vereme savaş açtı
YEREL

ÖĞRENCİLER VEREME SAVAŞ AÇTI
Osmangazi'den bilinçli tüketici rehberi
YEREL

OSMANGAZİ'DEN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ
Satrancın şampiyonları finalde buluştu
YEREL

SATRANCIN ŞAMPİYONLARI FİNALDE BULUŞTU
Mermer Organize için kamulaştırmalar başlıyor
YEREL

MERMER ORGANİZE İÇİN KAMULAŞTIRMALAR BAŞLIYOR
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Şampiyonlar Karacabey'den çıkacak
YEREL

ŞAMPİYONLAR KARACABEY'DEN ÇIKACAK
Yenişehir'den kırsal kalkınmaya 5 proje
YEREL

YENİŞEHİR'DEN KIRSAL KALKINMAYA 5 PROJE
Kore gazisi kazada hayatını kaybetti
YEREL

KORE GAZİSİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Özkan: &quot;Eğitime Olan Desteğimiz Sürecek&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZKAN: "EĞİTİME OLAN DESTEĞİMİZ SÜRECEK"
Trakya Birlik kuruluşu 50. yılında 50 bin fidan dağıtıyor
YEREL

TRAKYA BİRLİK KURULUŞU 50. YILINDA 50 BİN FİDAN DAĞITIYOR
Makedon öğrenciler Bursa'da
YEREL

MAKEDON ÖĞRENCİLER BURSA'DA