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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:09

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "İnşallah, önce Meclis'te 330'u bulacağız, gelişmeler öyle. MHP bu konuda sözünde duruyor, onu da aşacağız. Sonra vatandaşa döneceğiz ve vatandaştan da inşallah bir 'olur' alacağız. Eğer böyle olursa bu ülkede istikrar olacak." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Safa Vakfı Toplantı Salonu'nda Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleriyle bir araya geldi.

Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın ülkeye zarar vermek için hainlikler peşinde olduğununa dikkati çeken Özhaseki, milletin birlik ve beraberlikle bunların oyunlarını bozduğunu ve bozmaya devam edeceğini söyledi.

Özhaseki, son dönemde terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulduğunun altını çizerek, "Kendi kazdıkları çukurlara kendilerini gömdük, orada bitirdik. Şehirlerde terör örgütünün uzun boylu esamesi kalmadı. Köylerde temizlik başladı, tek tük devam ediyor. Dağlarda inlere girildi, inleri temizlendi. Tek tük kalan yerlere de yeniden gidilip temizleniyor. Sınır ötesinde temizlik başladı. Bu kadar şiddetli bir mücadele şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Böyle bir temizlik harekatı şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Kendi güvenliğimizi sağlıyoruz, kimseyle bir derdimiz yok. Allah'a çok şükür burada da başarılı olduk." diye konuştu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde terörden mağdur olanların ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını belirten Özhaseki, "30 binden fazla ev yıkıldı, 30 binden fazla evi bu senenin sonuna kadar peyderpey bütün ilçelerde dağıtabilecek gücümüz var. Hepsinin inşaatları başladı, devam ediyor. Evlerini verebilecek durumdayız. Evleri verirken de altyapılarını yapıyoruz, parkları, okulları, spor tesislerini yapıyoruz. Yeni bir şehir inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- FETÖ operasyonları

Özhaseki, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini, ülkeye zarar verenlerden hesap sorulacağını dile getirdi.

FETÖ'nün üstüne kararlılıkla gidileceğini vurgulayan Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ihtilale karışanlar, bire bir orada görevli olanlar içeriye atılıyor. Onlar cezasını çekecekler, hesabını verecekler. Dışarıda birtakım sempatizanlar olmuş olabilir, eyleme karışmamış darbe teşebbüsüyle uzaktan yakından ilgisi yok. Onlara da devlet 'kardeşim ben seninle çalışmak istemiyorum' diyor. İşte kararnamelerle bunların ilişkisi kesiliyor ve devletten uzaklaştırılıyor. Bunları da yapmak bizim hakkımız. Çünkü süreç içerisinde hiçbirisinin devletteki hiyerarşiye uymadığını gördük. Bunların hiçbirisi kendi başındaki amirini, düzeni takip etmiyorlar, kulakları imamlarında. Oradan ne emir gelirse onu yapıyorlar."

Özhaseki, FETÖ operasyonlarıyla ilgili mağduriyet edebiyatları yapıldığını anımsatarak, "Allah aşkına yapmayın, ne mağduriyetidir bu iş. Devlet 'seninle çalışmayacağım, çık kardeşim ' diyor. O kadar. Bunların sayısı bu kadar mı size göre. Atılanlar kadar mı size göre. Yok daha fazla herkes biliyor bunu. Bizim ne yazık ki Anamuhalefetin lideri bile ikide bir milyonlardan bahsediyor." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ ile mücadeleye destek vermeyen siyasileri eleştiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunların gerçek yüzleri ortaya çıktığı halde, hangi ülkeye çalıştıkları belli olduğu halde, sahiplerinin kim olduğu beli olduğu halde, bu ülkeyi nereye getirecekleri belli olduğu halde, bir gecede yüzlerce insanı şehit edip, binlerce insanı yaraladıkları halde, Meclisi bombaladıkları halde, bu vahşeti gördüğünüz halde niye kucak kucağasınız şimdi. Niye şımartıyorsunuz hala bunları, niye kol kola geziyorsunuz bunlarla. Asıl hesabı size sormak lazım şimdi. Kendi işlerinden bir Genel Başkan Yardımcısı, geldi koluma girdi, bana diyor ki 'ne yapalım geliyor adam size oy vereceğiz' diyor, yok mu diyelim yani.' İşte o kadar, itiraf edin yavaş yavaş. Biz zamanında masum yüzleriyle beraberdik şimdi siz cani yüzlerini gördüğünüz halde berabersiniz."

Bakan Özhaseki, 15 Temmuz'da bu milletin büyüklüğünü bir kez daha gördüklerini, milletin silkinip kendine geldiğini, yeniden doğduğunu ifade etti.

15 Temmuz'da milletin vatan sevgisinin görüldüğünü dile getiren Özhaseki, "Millet olma şuurunu yeniden kazandı. Türkiye üzerinde hesap yapanlar artık 15 Temmuz'dan sonraki manzaraları göz önüne alarak yapacaklar. Ölmeye hazır binlerce insanı görerek yapacaklar. İnşallah bundan sonra önümüz daha açık diye düşünüyorum." dedi.

- Cumhurbaşkanlığı sistemi

Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, anayasa değişikliğinin Meclisten geçeceğine inandıklarını aktararak, "İnşallah, önce Meclis'te 330'u bulacağız, gelişmeler öyle. MHP bu konuda sözünde duruyor, onu da aşacağız. Sonra vatandaşa döneceğiz ve vatandaştan da inşallah bir 'olur' alacağız. Eğer böyle olursa bu ülkede istikrar olacak. Eskiden olduğu gibi 15, 16 ayda bir hükümet değişmeyecek." diye konuştu.

Teklifin Meclisten geçmesi halinde nisan ayı gibi referanduma gidileceğini belirten Özhaseki, "Bu ay içerisinde inşallah Anayasa görüşmeleri Mecliste tamamlanır, oylamalar biter. Sonra da iki aylık süreç içerisinde nisan başı gibi öyle tahmin ediyoruz, vatandaşa gideriz. Vatandaş 'evet' derse eyvallah, önümüz açılmış olur. Sonra yeni bir takvim başlamış olur. Eğer vatandaş zaten istemiyorsa 'yok' diyorsa yapacak bir şey yok, buna da saygı duymak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- " İmame dağılırsa 99 parça dağılır"

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bölge ülkelere liderlik yapabilecek konumda olduğu için hedef haline getirildiğini söyledi.

Terör örgütlerini amacının Türkiye'nin bu özelliğini engellemek olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şu açıklamayı yaptı:

"Tespihin imamesinin gitmemesi lazım, dağılmaması lazım. İmame dağılırsa 99 parça dağılır. Şimdiki dünyamız böyle bizim, gönül coğrafyamız böyle. Buraya liderlik edebilecek bir ülke varsa varıp elini öpelim. Var mı? Ne yazık ki yok, yok, yok, yok. Aşağıya bakıyorsunuz yok, yukarıya bakıyorsunuz yok, sağınıza bakıyorsunuz yok, solunuza bakıyorsunuz yok. Oraya liderlik edebilecek bir ülke var, o da Türkiye. Oraya liderlik edebilecek şuanda bir Allah'ın kulu var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Dünyanın herhangi bir tarafında mazlumun birinin burnu kanıyorsa Tayyip Bey'in de içi acıyor. Eğer bir başka yerde sıkıntı varsa emin olun bunu kendine ders ediyor. Çok şükür bizler de elimizden geldiğince oralara yardım etmeye çalışıyoruz."

- Fırat Kalkanı Harekatı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, oradaki sivillerin zarar görmemesi için dikkatli şekilde ilerlediğini, terörist unsurlar temizlenene kadar da devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce alanda olmadığımız için bizi ciddi aktör olarak görmüyorlardı. Şimdi inince anladılar bizim ciddiyetimizi. Şimdi masada biz varız. Halep'teki anlaşmalarda da biz varız. Orada yaptığımız anlaşmalarla binlerce masumun canını kurtardık. Şimdi bütün pazarlıklarda, diplomatik görüşmelerde Allah'a hamdolsun Türkiye birinci aktör olarak oturuyor, ne isterse onu da yavaş yavaş koparıyor. Ve hedefe doğru da gidiyoruz."

Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile çok sayıda davetli katıldı.


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