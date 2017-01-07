MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal:

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YALOVA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "MHP'nin derdi üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ülkemizin özelikle 15 Temmuz sonrasında yaşanan ortamda milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu herkes tarafından kabul edilen bir şey." dedi.

Günal, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün gelinen noktada hem içeride FETÖ ve PKK ile hem de dışarıda PYD ve YPG ile mücadele ettiğini belirtti.

MHP olarak teröre karşı verilen mücadeleye tam destek verdiklerini vurgulayan Günal, "Güneydoğu'dan, sınırlarımızdan gelen, Suriye ile yaşanan sorunlar neticesinde ülkemize gelen göçmenlerle beraber, ülkemize girip çıkan teröristlerden dolayı birçok terör faaliyeti oldu. Burada da çok önceden uyarmıştık." diye konuştu.

Günal, 2012 yılının ağustos ayında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin orada güvenli bir bölge kurulması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi herkes o noktaya ancak gelebildi ve Fırat Kalkanı Harekatı'yla beraber ağustos ayından itibaren biliyorsunuz orada temizlik yapılıyor. Kökünden kurutmak gerekiyor. Sonrasında da içerideki birtakım ekonomik, sosyal çalışmaları hep birlikte yapmamız lazım. Yanlıştan dönüldü. Zararın neresinden dönerseniz dönün kardır diye bakıyoruz. MHP'nin derdi üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ülkemizin özelikle 15 Temmuz sonrasında yaşanan ortamda milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu herkes tarafından kabul edilen bir şey. Önce ülkem ve milletim sonra partim anlayışı içerisinde, MHP önce ülkesinin bekasını, milletimizin refahını düşünüyor. Bu kapsam içinde yapılan çalışmalara başından beri destek veriyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında da destek olduk, Anayasa yapım sürecinde de aynı hassasiyetleri gösterdik."

Günal, Yalova'da partisinin Çiftlikköy ve Termal ilçe kongrelerine katılacak.