Tayvan lideri Güney Amerika turuna çıktı

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PEKİN (AA) - Tayvan lideri Çai Ing-wen, Honduras, Nikaragua, Guatemala ve El Salvador'u kapsayan Güney Amerika turuna çıktı.

Çai, ziyareti sırasında ülkeler arasında aktarma yaparken ABD'nin San Francisco ve Houston şehirlerine uğrayacak.

Pekin yönetimi, daha önce Çai'nin ABD'ye uğradıktan sonra ülkede vakit geçirmesini ve "bağımsızlık yanlısı taraflara yanlış mesaj vermesini" engellemesi konusunda Washington'ı uyarmıştı.

Çinli yekililer ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan liderini bizzat telefonla arayıp konuşmasına tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunu da kaydetmişti.

Tayvanlı liderin ABD durağında Trump'la veya onun geçiş ekibinden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak, adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın kendi topraklarına dahil olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor. Çin Devlet Başkanı ve Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, 7 Kasım 2015'te Singapur'da bir araya gelmiş ve 66 yıl sonra yapılan ilk görüşmede, güven inşası ve diyaloğun artırılması amacıyla kırmızı hat oluşturulması kararlaştırılmıştı.