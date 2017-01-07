07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da hava ulaşımına sis engeli

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:34

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan sis, bazı uçak seferlerinin iptaline neden oldu.

Dünden beri etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, kentte kara ve hava ulaşımını etkiledi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis yüzünden, Ahmed-i Hani Havalimanından yapılması planlanan tüm iç hat seferlerinde aksama yaşandı.

Sis dolayısıyla, Ankara-Ağrı ve İstanbul-Ağrı arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.


İLGİLİ HABERLER

Ağrı ve Ardahan'da yoğun sis
YEREL

AĞRI VE ARDAHAN'DA YOĞUN SİS

Patnos'ta &quot;Pansiyonum güzel evim&quot; bilgi yarışması düzenlendi
YEREL

PATNOS'TA "PANSİYONUM GÜZEL EVİM" BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Ağrı'da taşlı sopalı kavga
YEREL

AĞRI'DA TAŞLI SOPALI KAVGA

&quot;Bir konu bir konuk&quot; projesi ile Ağrı tanıtıldı
YEREL

"BİR KONU BİR KONUK" PROJESİ İLE AĞRI TANITILDI
Ağrı'da kaçak sigara operasyonu: 1 yaralı
YEREL

AĞRI'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 1 YARALI

Ağrı'da 3D eğitsel oyun teknolojileri üzerine bilimsel etkinliği
YEREL

AĞRI'DA 3D EĞİTSEL OYUN TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE BİLİMSEL ETKİNLİĞİ
Diyadin Belediyesinin önemli bir projesi hayata geçti
YEREL

DİYADİN BELEDİYESİNİN ÖNEMLİ BİR PROJESİ HAYATA GEÇTİ