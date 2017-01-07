07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Bozdağ'dan şehit ailesine taziye ziyareti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:54

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun (23) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, ziyarette, şehit Nacakoğlu’nun Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde yaşayan babası Mehmet ve dedesi Hüseyin Nacakaoğlu ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin babası Mehmet Nacakoğlu, "Benim oğlum bu ülke için canını feda etti. Bu kahramanlar sayesinde, bu vatanda rahat ve huzur içinde yaşıyoruz." dedi.

Bozdağ, daha sonra dede Hüseyin Nacakoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

Şehit Nacakoğlu'nun cenazesi, Sekili köyünde perşembe günü toprağa verilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Eğilmez: &quot;Bu binaların Türkiye'de ikinci örnekleri yok&quot;
YEREL

EĞİLMEZ: "BU BİNALARIN TÜRKİYE'DE İKİNCİ ÖRNEKLERİ YOK"
Yozgat Çözüm Koleji öğrencilerine doğa ve çevre bilinci aşılandı
YEREL

YOZGAT ÇÖZÜM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANDI
Yozgat'ta kış güneşi, vatandaşı sokağa döktü
YEREL

YOZGAT'TA KIŞ GÜNEŞİ, VATANDAŞI SOKAĞA DÖKTÜ
Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
İstanbul'dan Akdağmadeni'ne sıcak el
YEREL

İSTANBUL'DAN AKDAĞMADENİ'NE SICAK EL
Sorgun'da başarılı öğrencilere kupa ve belge verildi
YEREL

SORGUN'DA BAŞARILI ÖĞRENCİLERE KUPA VE BELGE VERİLDİ