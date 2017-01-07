Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Soydaş:

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ANKARA (AA) - Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, 'Halk otobüsünde tecavüz dehşeti' başlıklı habere ilişkin, "Bahsedilen olay odamıza bağlı bir otobüste geçmemiştir." ifadesini kullandı.

Soydaş, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Halk otobüsünde tecavüz dehşeti" başlıklı haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şehiriçi özel halk otobüslerinin söz konusu olayla alakasının bulunmadığını belirtti.

Ercan Soydaş, şunları kaydetti:

"Biz bu yanlışa karşı çıkıyoruz. Yaşanan gerçekten ahlaksızca ve alçakça bir olay. Olayın aydınlatılarak yapanların en ağır şekilde cezalandırılması en büyük beklentimizdir. Haberde kullanılan 'özel halk otobüsü ibaresi' yanlıştır. Zira bahsi geçen olaydaki bu araçların adı özel toplu taşıma aracıdır (ÖTA). Bu araçlar, Etimesgut ve Sincan bölgesine hizmet vermektedir. Habere atılan başlıktaki 'halk otobüsü' ibaresi bizleri derinden üzmüştür. Bahsedilen olay odamıza bağlı bir otobüste geçmemiştir. Bizler 200 adet mavi halk otobüsü olarak, 1981 yılından beri Ankara halkına hizmet etmekteyiz. ÖTA'lar ise 2008 yılında ihale edilerek çalışan araçlardır. Kamuoyunda yanlış düşüncelere ve farklı algılara yol açan haberdeki hatanın düzeltilmesi, başka hataların ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmaması için kaçınılmazdır."