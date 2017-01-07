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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yurtta kış

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:08

İZMİR (AA) - İzmir'de, makasları donduğu için seferleri durdurulan Menemen-Aliağa arasındaki banliyö hattı, arızanın giderilmesiyle yeniden devreye alındı.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, Menemen ve Aliağa arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle banliyo hattındaki makaslarda oluşan don, hatta arızaya yol açtı. Bundan dolayı Menemen-Aliağa arasındaki banliyo seferleri bir süre durduruldu.

TCDD ekiplerinin müdahalesinin ardından Menemen-Aliağa hattındaki seferler normale döndü.

- Manisa'da yol açma çalışmaları

Manisa'nın Demirci, Soma, Şehzadeler ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Demirci ilçesinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Demirci'yi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlayan karayolu ise Akçakertik mevkisindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa merkez Şehzadeler ilçesinde de kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Ekiplerin çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede yoğun tuzlama faaliyeti yapıldığını vurguladı.

Bu arada belediye çalışanları yabani hayvanlar için doğaya yem ve ekmek bıraktı.

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