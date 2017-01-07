Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 27 emniyet personeli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, OHAL kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında dün yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 31 emniyet mensubunun yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, il merkezi, Baykan, Kurtalan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde aralarında eski komiser, komiser yardımcıları ve polis memurlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari eski emniyet amiri ve 3 polis memurunun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

