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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:20

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 27 emniyet personeli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, OHAL kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında dün yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 31 emniyet mensubunun yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, il merkezi, Baykan, Kurtalan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde aralarında eski komiser, komiser yardımcıları ve polis memurlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari eski emniyet amiri ve 3 polis memurunun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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