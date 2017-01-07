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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Küpkıran Kayak Merkezi'nde kayak keyfi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:20

AĞRI (AA) - Ağrı'da hafta sonu tatilinde Küpkıran Kayak Merkezi'ne giden kayakseverler yoğunluğa yol açtı.

Kış turizminin yanı sıra kayak sporunun da Türkiye'deki en önemli adreslerinden Ağrı, hafta sonları kayakseverler tarafından tercih ediliyor.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği pistte sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesine rağmen snowboard, kayak ve kızakla kayanlar eğlenceli anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Harun Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta sonunu Küpkıran Kayak Merkezi'nde geçirdiğini söyledi.

Kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını anlatan Budak, "Küpkıran Kayak Merkezi kente 2 kilometre uzaklıkta. Ağrı'da fazla aktivite olmadığından burada zaman geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi birçok öğrenci, memur burada." dedi.

Ahmet Mağal da kayak merkezinin kış memleketi için bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi.

Daha büyük kayak merkezine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Mağal, "Eleşkirt ilçemizdeki kayak merkezinin aktif hale gelmesini istiyoruz. Burası da güzel ve kent için faydalı bir tesis. Zamanımızı spor yaparak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.






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