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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"İlk hedefimiz lig şampiyonluğu"

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:50


ANTALYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceliklerinin UEFA Avrupa Ligi değil, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlıların Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Güneş, gündeme dair soruları yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden büyük beklentileri olduğunu ancak elendiklerini hatırlatan Güneş, şöyle konuştu:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentim büyüktü. Lig şampiyonluğunu daha fazla istiyorum ama UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı istiyorum. Daha zor takımlarla eşleşebilirdik, bizim için de sürpriz oldu. Tur atlamak istiyoruz. Lig şampiyonluğunu UEFA Avrupa Ligi'nden daha çok istiyorum. Şampiyonlar Ligi benim için çok farklıydı. İnşallah Avrupa Ligi şampiyonu da oluruz."

Ligde en büyük rakiplerinin kendileri olduğunu aktaran Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Sıralamaya baktığımızda lider Medipol Başakşehir. İlk yarıyı olduğu gibi ikinci yarıyı da lider bitirebilir. İlk 5 haftada 3 maç kaybedersiniz her şey değişebilir. İlk 6 maç çok önemli. Zor bir dönem geçireceğiz. İlk rakibimiz Osmanlıspor, her rakibi yenmek için sahaya çıkacağız. Medipol Başakşehir önümüze geçti, yarın başka biri geçer. Rakibimiz bir tane değil. Önce kendinizle yarışacaksınız. Şu anda her şey bizim elimizde. Önümüzdeki rakibi geçme şansımız var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosu çok iyi, ikinci yarı da iyi işler yapacaklardır."


- "Sürprizler de olabilir"


Şenol Güneş, sezon sonu sözleşmesinin bittiği hatırlatılarak, adının A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'la geçtiğinin belirtilmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'a niye gideyim şu anda? Öyle bir şey yok. Beşiktaş'ta çalışıyorum. Trabzon'da büyüdüm, gurur duyuyorum. Trabzonspor'u seviyorum ama şu an çalıştığım kulübü de seviyorum. İsmimi stada vermeleri benim için önemli şeyler değil. Bu sezon kesin buradayım. Ne milli takımla ne de Trabzonspor'la görüşmedim, şu anda görüşmem de. Gitmek istediğim zaman gidebilirim, gitmek istemeyebilirim de. Başka sürprizler de olabilir. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım."


- "Teknik olarak önceliğimiz santrfor"


Tecrübeli teknik adam, Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin isminin kendileriyle geçmediğini anlatarak, öncelikle santrfora ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Güneş, Trabzonspor'un Mehmet'i bırakmak zorunda olduğunu savunarak, "Mehmet Ekici'nin ismi bizimle geçmiyor. Onun durumu farklı. Trabzonspor bırakmak zorunda. Çünkü oyuncuyla anlaşamıyorlar. Çok beğendiğim, iyi bir oyuncu. Şu anda teknik olarak önceliğimiz santrfor. Cenk tek kaldı. Aboubakar milli takıma gitti. Hazırlık maçında belki santrforum olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.


- "Sosa tuhaf bir hale düştü"


Şenol Güneş, şans bulamayan oyuncuların oynamak için başka takımlara gitmesi, ancak şu an yer aldığı ekiple de iyi çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Sezon başı takımdan ayrılan Jose Sosa ve Alexis Delgado'yu örnek gösteren Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosa öyle değildir ama tuhaf bir hale düştü. Delgado, Avusturya kampında sonuna kadar idmanlara çıktı, gideceği gün bile. Sosa idmana çıkmadı. Biri şimdi oynuyor diğeri oynamıyor. Oyuncu çalışacak, sonra ister burada ister orada oynayacak. Ben de buradaki oyunculardan bir şeyler bekliyorum ama olmazsa başka tarafta oynayabilirler. Ben asla iyi oynayan oyuncunun gitmesini istemem, keşke öyle olsa. Şampiyon takımdan kadronun neredeyse yarısı değişti. Bu, işin tabiatında var."

Yeni transferler Matej Mitrovic ve Ryan Babel'i de değerlendiren Güneş, "Mitrovic tatilden geldi. Onu ayrı çalıştırmak durumundayız. Babel daha hazır. Takım içindeki uyumlarını müsabakalarda göreceğiz. Antrenmanlarda ikisi de olumlu izlenimler bırakıyor. Her oyuncu oynaması için alınır. İyi olurlarsa oynarlar." diye konuştu.

Kadrolarının daralması gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, orta alan ve kenarlarda fazla oyuncuları olduğunu belirtti.


- "Bize düşen görev neyse yaparız"


Şenol Güneş, son zamanlarda Türkiye'de yaşanan olaylara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef ülkede krizler var. Bunlar Türkiye'nin elinde olmayan birçok sebepten kaynaklanıyor. Tüm insanlığın mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Gönül kırgınlıklarına, başka hesaplara gerek yok. Bize düşen görev neyse ülke insanı olarak yaparız. Bunu futbol anlamında söylüyorum. Biz rakiplerimizle düşman değiliz. Onlar dostluk içinde yarıştığımız takımlar. Rakiplerimiz olmasa biz bir hiçiz. Bu 18 takımlı ligde bir şampiyon çıkacak, bazıları düşecek ama hayat devam edecek."

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