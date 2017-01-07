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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Şehit ailesinden Fethi Sekin'in babasına ziyaret

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:57
Şehit ailesinden Fethi Sekin'in babasına ziyaret

AYDIN (AA) - FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu otele yapılan saldırı sırasında şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ve annesi Güzel Eker, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i hastanede ziyaret etti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i odasında ziyaret eden Eker çifti, başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette Eker ailesiyle el ele tutuşarak fotoğraf çektiren Sekin, 7 çocuğu olduğunu, birini vatan için şehit verdiğini belirterek, "Vatan sağolsun. Hepimizin başı sağolsun. Evet oğlum bir kahramanlık örneği gösterdi. Kendisini feda etti. Mermisi bitmeseydi diğerini de gebertecekti. Mermi almaya giderken şehit olmuş. O davranışıyla çok sayıda kişinin hayatını kurtardı." ifadesini kullandı.

Kameraların alınmadığı ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Eker, İzmir'deki terör saldırısında hayatını hiçe sayarak teröristlere geçit vermeyen Fethi Sekin'in davranışı nedeniyle çok duygulandıklarını, kendileri gibi Elazığlı olan Sekin'in babasının Aydın'daki bir hastanede yattığını öğrenince ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Şehit babası Sekin'in yaşadığı acıyı iyi bildiklerini, ona destek olmak amacıyla ziyaret ettiklerini söyleyen Sekin, "Fethi, tam bir kahramanlık örneği verdi. Orada çatışmasaydı, bir sürü insanımız ölecekti. Allah ondan razı olsun. O da benim yavrum gibi aslanlar gibi çarpıştı. Vatan millet deyince her şey duruyor. Ülkem sağ olsun. Ben ve eşim Fethi’nin babasının acısını paylaşmak için gittik. Çünkü onların acısını en iyi bizler anlarız." dedi.

Tüm siyasi partilerin siyaset üstü düşünerek teröre karşı bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Eker, teröre bulaşan insanların toplum içinden temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Eker, "Artık doğudaki vatandaşlarımız da gerçeği gördü. Son zamanlarda yapılan hizmetlerin farkında. Ben biliyorum ki hükümetimiz çok doğru adımlar atarak terörü bitirmeye çalışıyor. Artık bu teröristleri idam etsinler." sözlerine yer verdi.

Anne Eker de ziyarette baba Sekin'e sabır dilediğini, güzel torunlarına bakarak kendisini teselli etmeye çalışmasını tavsiye ettiğini anlattı.

Şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, böbrek taşı tedavisi için yattığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde terör saldırısının yaşandığı gün ameliyat olmuştu.

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