Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz, Gaziantepspor yolunda

TRABZON (AA) - Trabzonspor, oyuncuları Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ın Gaziantepspor'a kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016-2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz, ligin ilk yarısında Antalya temsilcisinde 9 maçta 255 dakika forma giyerken tek golü de Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.