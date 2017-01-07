07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz, Gaziantepspor yolunda

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:00

TRABZON (AA) - Trabzonspor, oyuncuları Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ın Gaziantepspor'a kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016-2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz, ligin ilk yarısında Antalya temsilcisinde 9 maçta 255 dakika forma giyerken tek golü de Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.

İLGİLİ HABERLER

'Kentsel Tasarımda Su ve Akıllı Kentlerin Yeniden Tasarlanması' paneli
YEREL

'KENTSEL TASARIMDA SU VE AKILLI KENTLERİN YENİDEN TASARLANMASI' PANELİ
Trabzonspor'da kurul üyeleri mazbatalarını aldı
YEREL

TRABZONSPOR'DA KURUL ÜYELERİ MAZBATALARINI ALDI
Trabzon'da &quot;Turisti Kazanan Geleceği Kazanır&quot; projesi tamamlandı
YEREL

TRABZON'DA "TURİSTİ KAZANAN GELECEĞİ KAZANIR" PROJESİ TAMAMLANDI
Trabzon'da 36 kişi meslekten atıldı
YEREL

TRABZON'DA 36 KİŞİ MESLEKTEN ATILDI
Trabzonspor, Castillo'nun bonservisini aldı
YEREL

TRABZONSPOR, CASTİLLO'NUN BONSERVİSİNİ ALDI
Kermes gelirleri çadır kente bağışlanacak
YEREL

KERMES GELİRLERİ ÇADIR KENTE BAĞIŞLANACAK

Trabzon'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

TRABZON'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Trabzonsporlu futbolcu Bero ameliyat edildi
YEREL

TRABZONSPORLU FUTBOLCU BERO AMELİYAT EDİLDİ
İzmir'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Tabzon'da İŞKUR 41 toplum yararına proje ile 4 bin 314 kişiye istihdam sağladı
YEREL

TABZON'DA İŞKUR 41 TOPLUM YARARINA PROJE İLE 4 BİN 314 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI
2017'de kaçak turizm acentelerine göz açtırılmayacak
YEREL

2017'DE KAÇAK TURİZM ACENTELERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK
Trabzon TÜMSİAD Şubesi'nden kan bağışına destek
YEREL

TRABZON TÜMSİAD ŞUBESİ'NDEN KAN BAĞIŞINA DESTEK