Çukurova Kitap Fuarı açıldı

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ADANA (AA) - TÜYAP Adana Fuarcılık, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Çukurova 10. Kitap Fuarı kapılarını açtı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TÜYAP Anadolu Fuarcılık Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, TÜYAP Kültür Fuarları Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, yazar Doğan Hızlan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, ülkenin önemli yayın evlerini ve yazarlarını okuyucularla aynı çatı altında buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki bu gibi etkinlikler binlerce yıllık huzur ve hoşgörü geleneğine sahip ilimizin kültür ve sanat kenti olmasında önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Türkiye'nin dünyanın bildiği ve birçok ülkenin imrendiği kültürel mirasa sahip olduğunu anımsatan Demirtaş, şunları dile getirdi:

"Ancak bu kültürel miras sanatsal faaliyetlerle taçlandırılmadıkça unutulmaya mahkumdur. Kitap fuarları şehrin sosyal ve kültürel yaşamına ciddi katkılar sağlamaktadır. Adana'nın kültür ve sanat hayatına renk katacağına inandığımız bu etkinlikte vatandaşlarımızla kitap dünyası arasında bir köprü kurmak ve yeni nesillere kitap sevgisini öğretmek istiyoruz."

TÜYAP Anadolu Fuarcılık Genel Müdürü Alagöz, düzenlenen fuarlarla bölgenin ekonomik dinamiklerine büyük katkılar sağladığını, açılan fuarın bölgeye büyük katkısı olacağını ifade ederek, "Geçen yıl açılan fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hedefimiz bu seneki fuarda daha yüksek katılımcıya ulaşmak." diye konuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal da 2016 yılında Türkiye'de kitap üretiminin arttığını aktararak, "Ülkedeki karanlık ortama rağmen üretimin artması ilginç bir olay. Kara ve sıkıntılı günlerde halkımız daha çok kitap okuyarak o depresif hali atmak için daha çok kitap okuma yöneldi. 2016 yılında 666 milyon 865 bin 579 adet kitap üretilmiş. Bu sayıyı nüfusumuza böldüğümüzde kişi başına 8.4 kitap düşmüş. Yüzde 7.4'lük bir artış sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda panel, söyleşi ve çocuk aktivitelerinden oluşan 70 farklı kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Fuara 300 yazar katılarak okuyucuları ile buluşacak. Girişlerin ücretsiz olacağı Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaretçilere hizmet verecek.

Fuar, 15 Ocak'ta sona erecek.