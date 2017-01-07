Aracıyla sele kapıldı, yüzerek kurtulmayı başardı

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MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde şiddetli yağışta mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak için aracıyla yayla bölgesine giden kişi, yükselen sularından yüzerek kurtulmayı başardı.

Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Elmalı mevkisinde, aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmaya otomobiliyle giden İsmail Soylu, yükselen sular nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Mahsur kaldığı aracının içine su dolmaya başlayınca kendisini dışarı atan Soylu, adeta dereye dönüşen yol boyunca bir süre yüzdükten sonra güvenli bölgeye ulaştı.

Soylu, daha sonra yanına arkadaşlarını da alarak traktör yardımıyla araçları kurtarmak için bölgeye gitti. Sele kapılarak sürüklenen araçlar, traktöre bağlanarak, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Islanan Soylu'ya mahalle sakinleri kıyafet ve çizme verdi, ateş yakarak ısınmasını sağladı.

Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurun şiddetini artırmasıyla bir anda sel sularına kapıldığını belirterek, "Arkadaşlarım aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalmışlar. Bana yolu tarif ettiler. Fakat ben yanlış yola girmişim. Aracı suya kaptırınca mahsur kaldım." dedi.

Daha sonra mahsur kalan aracı kurtarmak için ikinci aracını alıp tekrar bölgeye geldiğini anlatan Soylu, "Geldim tam aracı bağlayıp çekeceğim bir anda sel suları geldi. Bir anda bir metre su oluştu. Arabaları da sürüklemeye başladı. Sular arabanın içerisine girmeye başlayınca kendimi dışarı attım. Daha sonra yüzerek merkeze kadar gittim. Canımı zor kurtardım." şeklinde konuştu.