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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım: "(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak ...

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:12
Başbakan Yıldırım: "(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor."

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Terörle mücadele operasyonları
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TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Başbakan Yıldırım: &quot;Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "PEŞMERGE VE IRAK MERKEZİ GÜÇLERİ İLE SİNCAR'IN TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK. BİZİM İÇİN TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN AYNIDIR. DOLAYISIYLA SİNCAR BİRİNCİ DERECEDE EN BÜYÜK TEHDİDİ BİZE OLUŞTURMAKTADIR VE TEHDİDİN BERTARAF EDİLMESİ KONUSUNDA SAYIN BAŞBAKAN'IN HASSASİYETLERİ İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. BU KONUDA DA GEREKLİ İŞBİRLİĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ. SADECE SİNCAR DEĞİL BÜTÜN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE YÖNELEN TERÖR FAALİYETLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Başika'daki Türk askeri varlığı) Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI) BU KONUYU KONUŞTUK. BU BİR KEYFİYET DEĞİL, BİR İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR. GÖRÜYORUZ Kİ DEAŞ'TAN BÖLGENİN TEMİZLENMESİNDE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLMEKTEDİR. BUNA UYGUN OLARAK BU KONUYU DA DOSTANE BİÇİMDE ÇÖZÜME ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "IRAK'IN EGEMENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR, EGEMENLİĞİNE ZARAR VERECEK HİÇBİR GİRİŞİME, HİÇBİR HAREKETE RIZA GÖSTERMEYİZ, İÇİNDE OLMAYIZ. IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜ DE AYNI ŞEKİLDE BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR, BUNUN BİLİNMESİNİ İSTERİZ."
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