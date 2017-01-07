07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa-İzmir karayolu ulaşıma kapandı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:16

BURSA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle dün geceden itibaren ulaşımın güçlükle sağlandığı Bursa-İzmir karayolu, 45. kilometrede 2 yolcu otobüsünün kaymasının ardından trafiğe kapandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ulaşımın güçlükle sağlandığı Bursa-İzmir karayolunda, 45. kilometredeki Karacaoba mevkisinde 2 yolcu otobüsünün kaymasının ardından trafik durdu.

İzmir yönüne giden araçlar karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Mahsur kalan araçlardaki vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Kızılay ve Karacabey Kaymakamlığı yiyecek paketi gönderdi.

Kar ve tipinin yanı sıra araç kuyrukları yüzünden kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra bölgeye AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT) bölgeye ekip yollandı.

Ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da halk otobüsü devrildi: 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 YARALI
Sokak hayvanlarına yem
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA YEM
80 ton giysi çöp olmaktan kurtarıldı
YEREL

80 TON GİYSİ ÇÖP OLMAKTAN KURTARILDI
Bursa'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
YEREL

BURSA'DA YOLCU UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METREYİ GEÇTİ

Bursa'da yoğun kar yağışı
YEREL

BURSA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da kar yağışı
YEREL

BURSA'DA KAR YAĞIŞI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenal'ı kadrosuna kattı
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENAL'I KADROSUNA KATTI
Rekortmen bağışçılara Kızılay'dan madalya
YEREL

REKORTMEN BAĞIŞÇILARA KIZILAY'DAN MADALYA
Osmangazi'de bin 566 işletmeye ruhsat verildi
YEREL

OSMANGAZİ'DE BİN 566 İŞLETMEYE RUHSAT VERİLDİ
Öğrenciler vereme savaş açtı
YEREL

ÖĞRENCİLER VEREME SAVAŞ AÇTI
Osmangazi'den bilinçli tüketici rehberi
YEREL

OSMANGAZİ'DEN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ
Satrancın şampiyonları finalde buluştu
YEREL

SATRANCIN ŞAMPİYONLARI FİNALDE BULUŞTU
Mermer Organize için kamulaştırmalar başlıyor
YEREL

MERMER ORGANİZE İÇİN KAMULAŞTIRMALAR BAŞLIYOR
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Şampiyonlar Karacabey'den çıkacak
YEREL

ŞAMPİYONLAR KARACABEY'DEN ÇIKACAK
Yenişehir'den kırsal kalkınmaya 5 proje
YEREL

YENİŞEHİR'DEN KIRSAL KALKINMAYA 5 PROJE
Kore gazisi kazada hayatını kaybetti
YEREL

KORE GAZİSİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ