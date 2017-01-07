Galatasaray'da transferler Konyaspor maçına yetişecek

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ANTALYA (AA) - Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Atiker Konyaspor maçına iki transferin yetişeceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen sohbet toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nazifoğlu, sakatlığı bulunan futbolcular, transfer çalışmaları, Galatasaray'ın ligin ilk bölümündeki performansı ve birçok konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Atiker Konyaspor maçına Serdar Aziz haricinde tüm sakat futbolcuların yetişeceğini aktaran Nazifoğlu, "Sakat oyuncularımızın hepsi Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Önümüzdeki hafta takımla idmana çıkmaya başlayacaklar. Onun için bir handikabımız olmayacak. Kalecilerin normal antrenmanlarını yaptırıyoruz. Onlarda fiziksel bir düşme olmayacak. Konyaspor maçına Muslera ve Cenk Gönen mutlaka yetişecek. Muslera için dört parmaklı özel bir eldiven yapılıyor." dedi.

Nazifoğlu, transferleri en uygun fiyata gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "İki transfer Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Kampa yetişmesini bekliyorduk ama son anda fiyatta düşmeler olacakken gerçekleşmedi. Biz de en uygun şekilde almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen stoper Victor Hugo ile Yunanistan'ın PAOK takımında oynayan Garry Rodrigues'in gündemlerinde olduğunu belirten Levent Nazifoğlu, "Hugo'nun olma ihtimali var. Alternatif birkaç stoper bulunuyor. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu, bizim için bir avantaj. Garry Rodrigues'i ise izleme ekibimiz buldu. Sonra hocamız da beğendi. Ben de kendisini izledim. Sağ ayaklı bir futbolcu. Rodrigues transferi tamamlanmak üzere." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ahmet Yılmaz Çalık için 2 milyon avroluk teklif sunduklarını vurgulayan Nazifoğlu, "Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon avro teklif yaptık. Top Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indi. Bir arada buluşabiliriz. Ahmet Çalık olmazsa yerli alternatifimiz yok. Hugo ile aralarında kalite farkı var. Ahmet, ileride çok iyi bir stoper olacak ama şu anda çok eksiği var. Hugo ise olmuş." şeklinde görüş belirtti.





- "Eto'o ve Mehmet Ekici'yi hiç istemedik"





Levent Nazifoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile hiç ilgilenmediklerini söyledi.

Eto'o ve Mehmet Ekici ile ilgili sorulara Nazifoğlu, "Eto'o ve Mehmet Ekici'yi hiç istemedik. Mehmet'in babası bize geldi ama ilgilenmedik. Sinan Gümüş ile takas yapmak istediler. Biz Sinan'ı vermek istemedik." cevabını verdi.

Portekizli yıldız Bruma'nın sözleşmesini uzatmayı düşündüklerini anlatan Nazifoğlu, şöyle devam etti:

"Bruma ile kontrat uzatmayı düşünüyoruz. Ara transferi yaptıktan sonra ne kadar bütçe açığımız olduğuna bağlı. Finansal fair play kriterleri gereği artık 100-200 bin avroları bile hesap ediyoruz. Bir futbolcu Premier Lig'de oynamak ister. Önceki gün Bruma ile konuştuk ve 2 saat toplantı yaptık. Burada kalmayı çok istiyor. Şimdi 1 milyon 100 bin avro alıyor. Düşük kaldı."





- "Podolski, imza aşamasına kaldı"





Nazifoğlu, Alman futbolcu Lukas Podolski'nin Çin'e transferinin imza aşamasına kaldığını söyledi.

Türkiye'deki transfer dönemi kapandıktan sonra Podolski'yi göndermeyeceklerini dile getiren Nazifoğlu, "Podolski'nin durumuyla ilgili bir gelişme yok. Çin'den istiyorlar. Şu an hiçbir konuda problem yok. İmza aşamasına kaldı. Biz oyuncuyu satmak istemiyoruz. Oyuncunun gitmek ister gibi hali var. Öyle bir şey olursa forvet arayışımız var. Türkiye'de transfer dönemi kapandıktan sonra Podolski'yi yollamayız. Bir Eren'e kalırız ki sakatlık olduğunda ne yaparız. Transferi bir hafta içinde oldu oldu, yoksa gerçekleşmez." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı karttan sonra kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e kapıların kapanmadığını kaydeden sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Yasin Öztekin'e kapı kapanmadı. Onun cezası süreli. İstanbul'a döndükten sonra yönetim kuruluyla durumuna bakacağız. Yasin'in söylediği onu tahrik etmişler. O da kendini tutamamış. Para cezası henüz belli değil. Önümüzdeki hafta netleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Nazifoğlu, Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'nun ciddiyetsiz davrandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Chedjou kadro dışı. Gönderilecek. Yurt dışından teklif var. Para almadan vereceğiz. Kalan parasını vermeyeceğiz. Öyle gidecek. Chedjou da gittikten sonra bayağı açığımız olacak. Chedjou'nun 3 maç cezadan dolayı aldığı ağır bir para cezası var. Afrika Uluslar Kupası'na gitmediği halde gitti havası oluşturarak, kampa gelmedi. Sabote etmeyi hiçbir futbolcuya kondurmam ama ciddiyetsizliğine inanıyorum. 'Bilerek, takımı mağlup ettireyim.' dememiştir ama bir ciddiyet eksikliği oluştu."





- "Sneijder'in gitmesine sıcak bakmıyoruz"





Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e teklif olduğunu ancak hem oyuncunun hem de kendilerinin teklife sıcak bakmadığını belirtti.

Sneijder, Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu hakkındaki düşüncelerini aktaran Nazifoğlu, "Sneijder'in gitmesine sıcak bakmıyoruz. Teklif var ama Sneijder sıcak bakmıyor, biz de sıcak bakmıyoruz. Selçuk İnan ile birbirimize güvenimiz tam. Kendisi Çin'den teklif almadı. Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu. Biz de ondan memnunuz. Sabri Sarıoğlu, çok iyi bir Galatasaraylı. Bugüne kadar bize en ufak bir problem çıkartmadı. Sabri'den memnunum." açıklamasında bulundu.

Sezonun ikinci yarısı için Selçuk İnan'dan çok umutlu olduğunu vurgulayan Nazifoğlu, "Selçuk, çalışmalarında çok istekli. Tolga Ciğerci'nin ayağının altında bir kas yırtığı var. Bunun tekrarlamaması için 6 ila 8 hafta arasında dinlenmesi lazım. O arada da problemsiz dönem geçirdik. Tolga'yı bilerek dinlendirdik." diye konuştu.





- "Bu seneyi Riekerink ile bitireceğiz"





Nazifoğlu, sezon sonuna kadar Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile çalışacaklarını bildirdi.

"Bu seneyi hoca ile bitireceğiz." diyen Nazifoğlu, "Bırakacak olsak, şimdi bırakmamız lazımdı. Devam ediyoruz. Sezon sonu devam etmemiz için kriterimiz, şampiyonluk veya takımın aşama kaydetmesi." şeklinde görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ı şampiyonlukta favori görüp görmediğiyle ilgili Nazifoğlu, "Şampiyonluk için Galatasaray bir numaralı favori diyemem. Eşit şanslarda 4 favori takım var. Galatasaray da onlardan biri." ifadelerini kullandı.





- "Tazminatlara çok para vermedik"





Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, gönderilen futbolculara çok fazla tazminat verdikleri eleştirileri hakkında, "Tazminatlara çok para vermedik. Eski kontratları temizlemeye çalışacağız. Yarısını vererek yolluyoruz. Kalsalardı, iki misli maliyetleri olacaktı. Faydaları yok, bir de negatif enerji veriyorlar." diye konuştu.

İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un alacaklarından feragat ettiğine değinen Nazifoğlu, şunları söyledi:

"Kolbeinn'de talihsizlik yaşadık. Kendisini çok eleştirmemize rağmen hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Giderken 800 bin avroyu bıraktı. İstese o parayı da alırdı ama bir adamlık yaptı. Serdar'ın iki sakatlık geçirmesi büyük talihsizlik. Cavanda'yı az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi. Cavanda da çok şaşırdığımı söyleyemem. Josue'nin beklenenin altında kalmasının nedeni süre veremememiz. Riekerink, gönderileceklerle ilgili bir liste vermedi ama Cavanda benim listemde olabilirdi."

Bursaspor'dan transfer edilen Serdar Aziz'in maliyetinin düşünüldüğü kadar yüksek olmadığını belirten Levent Nazifoğlu, "Serdar'ı 4,5 milyon avro artı 3 oyuncuya aldığımızı söylüyorlar. Aslında 4,5 milyon avro eksi 3 oyuncu olarak değerlendirmek lazım. Üç oyuncuyu göndererek 2 milyon 250 bin avroluk para tasarrufu yaptık. Serdar'ı 2 milyon 250 bin avroya aldık." şeklinde konuştu.

Nazifoğlu, sözleşmesini feshettikleri Hamit Altıntop ile özel bir anlaşmaları olduğuna değinerek, "Hamit'e verdiğimiz, geçen sezondan hak ettiği para. Bu seneden 5 kuruş para vermedik. Geçen sezon sakat olduğu için hak ettiği parayı 'Ben bedava oynayayım ona sayalım.' dedi. Geçen sezon Hamit ile yollarımızı ayırsak, 1 milyon 650 bin avroyu vermek zorundaydık. Hamit ile özel anlaşmamız var. Başka bir takıma giderse aldığı parayı Galatasaray alacak." açıklamasını yaptı.





- "Hakemlerin üstünden baskıyı kaldırmak lazım"





Levent Nazifoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçen günlerde Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) gönderdiği yazıyı örnek gösterdi ve TFF'nin sorulara cevap vererek kamuoyunu rahatlatması gerektiğini söyledi.

Yaptığı açıklamaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasıyla ilgili Nazifoğlu, şöyle konuştu:

"Galatasaray adına konuşmam gerektiği zaman konuşacağım. PFDK'dan 9 maç ceza aldım. Bu ara girmeseydi, 13 maç olacaktı. Şanlıurfaspor'da bir oyuncu rakibine sert girdi, 3 maç ceza almış. Bana 13 maç vermeleri skandal. Fenerbahçeli yöneticiler de birçok soru sordu. Federasyon tarafından bunların cevaplanması lazım. Ben de merak ediyorum. O sorular doğru mu yanlış mı? Onların bir şekilde cevaplanıp kamuoyunun rahatlaması lazım. Hakemlerin üstünde bir baskı var. Bir hakem yurt dışında iyi yönetip, Türkiye'de yönetemiyorsa ülkeden kaynaklı bir sorun var demektir. Hakemlerin üstünden baskıyı kaldırmak lazım."

Suudi Arabistan'ın El İttifak takımıyla 9 Ocak Pazartesi günü yapacakları dostluk maçının yeni bir pazara girmenin kapısını açacağını belirten Nazifoğlu, "Önemli bir para kazanıyoruz ama Suudi Arabistan pazarına girerek, yeni sponsorluk çalışmaları olacak. Onun için önemli bir karşılaşma. Sermaye artık Asya'ya doğru kayıyor. Çin ile çok ilgileniyoruz. Önümüzdeki sene bir hazırlık kampı yapma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de taraftarın her şeye çok etki etmeye başladığını savunan Nazifoğlu, "Bu kadarı doğru değil. Şu ne der, bu ne der diye yöneticilik yapmaya çalışırsak, işin içinden çıkamayız. Herkesi ikna etmek mümkün değil. Bir hata yapacaksak kendi fikrimizle yapalım, bedelini de ödeyelim. Hem başkalarının fikriyle hareket edip hem de bedel ödemek hoş olmuyor. O yüzden kendi görüşlerimizle hareket ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.