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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Azez'deki bomba yüklü araçla saldırı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:40

KİLİS (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında yaralanan 53 Suriyeli, Kilis'e getirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 53 olduğu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi.

Bu arada durumu ağır olan 5 yaralı Gaziantep'e sevk edildi.

Öte yandan Kilis Valisi Vali İsmail Çataklı, hastaneye gelerek Kilis Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Serdar Sarıfakı'dan yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

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