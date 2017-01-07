Muğla'da "canlı bomba yakalandığı" iddiası yalanlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yayılan "canlı bomba yakalandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Muğla'da canlı bomba yakalandığına dair birtakım haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Canlı bomba yakalandığı şeklinde yanıltıcı bilgi verilerek halkın korku ve paniğe sevk edilmeye çalışıldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Tamamen gerçek olmayan ve dayanaktan yoksun olan, bilgi kirliliği yaratan bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlimizde bu tarz bir operasyon ve yakalama olmadığı gibi somut bir istihbari bilgi dahi yoktur. Kamu düzeninin korunması, asayiş huzurunun temini, vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için her türlü terör örgütleriyle mücadelemiz devam etmekte olup, operasyonel çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir."