07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da "Teröre karşı el ele mitingi"

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:59
Malatya'da "Teröre karşı el ele mitingi"

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği mitinginde binlerce vatandaş yer aldı.

İnönü Caddesi Soykan Meydanı önünde kurulan platform önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan şarkılara eşlik etti. Tekbirler getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, elinde Türk bayrağıyla çıktığı platform üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kimsenin bölemeyeceğini, parçalayamayacağını, diz çöktüremeyeceğini söyledi.

Bütün dünyaya seslendiklerini belirten Çalık, "Bu milletten korkun. Malatya bugün teröre karşı tek yürek, tek ses. Bütün sivil toplum örgütlerim, kurumlarım, kuruluşlarım bugün Malatya'da Türkiye'deki terör örgütlerini lanetlemek üzere bir araya geldik." dedi.

Sadece meydana toplananların değil 78 milyon vatandaşın canını vatana, bayrağa ve ezana feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Çalık, şunları belirtti:

"Korkanlar inlerine girdiler, dağda inlerine girdiler, yurt dışına kaçtılar. Bilsinler ki o inlerine hep birlikte girdik, girmeye devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onun çizdiği yolda, istikamette yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele gibi milli birlik ve seferberlik ilanı yaparak bu ruhla sonuna kadar devam edeceğiz."

Meydanda toplanan vatandaşların "İdam, idam" diye slogan atması üzerine Çalık, "Malatya bütün terör örgütleri için idam istiyor. Haberiniz olsun. Biz milletvekilleri hazırız. Bilin ki bu ülkenin birliği, beraberliği için toprağa düşen askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız, sivillerimiz, şehitlerimiz için hepimiz buradayız. Şehitlerimiz kanı yerde kalmayacak, bu kan bu yerde kalmayacak. Bu millet bu kanın gereğini yere getirecek." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak da 40 gün süreyle milletin, Türkiye'ye, millete ve vatana, inançlarına sahip çıktığını anımsattı. Milletin tüm kesimleriyle tek vücut olduğunu belirten Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

"Birlikte Türkiye olduk, kardeş olduk. Ay yıldızlı bayrağımızla birlikte, Malatya'nın tüm desenleriyle birlikte buradan Malatya Meydanı'ndan tüm ülkelere buradan haykırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, milletimizi, ay yıldızlı bayrağımızı, onurumuza ve şerefimizi önümüze hangi senaryolar çıkarılırsa çıkarılsın asla ve asla ne bayrağımız indireceğiz ne vatanımızı böldüreceğiz ne de kardeşliğimizi ve sevgimizi yok edeceğiz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da bayrağa, vatana, iradelerine sahip çıkmak için bir araya geldiklerini ve meydanları doldurduklarını kaydetti.

Vatandaşların bilinçli olmasını isteyen Çakır, "Terör asla bizi korkutmamalı, yılmamalıyız. Ne biz yılacağız ne terörün karşısında ekonomik olarak yavaşlayacağız. Terörün amacı halkı yıldırmak, sindirmek korkutmak. Dolayısıyla da ekonomiyi daraltmak. Biz daha çok çalışacağız. Bir çalışıyorsak iki çalışacağız. Bir yatırımımız varsa onu ikiye çıkaracağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşlar Soykan Meydanı'ndan İnönü Caddesi üzerinden Öğretmenevi'ne kadar yürüdü.

Mitinge İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Müftüsü Ümit Çimen, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile vatandaşlar katıldı.





İLGİLİ HABERLER

Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi
YEREL

BAKAN EROĞLU MALATYA YATIRIMLARINI DEĞERLENDİRDİ
AVM'de Mazide Kalan Manşetler' Sergisi Açıldı
YEREL

AVM'DE MAZİDE KALAN MANŞETLER' SERGİSİ AÇILDI
CHP'li Üstün: &quot;ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır&quot;
YEREL

CHP'Lİ ÜSTÜN: "İLÇEMİZ 2017 YILINA ÇAMUR DERYASINDA GİRİŞ YAPMIŞTIR"
Darende ilçesinde kaçak sigara operasyonu
YEREL

DARENDE İLÇESİNDE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Darende'de tarım masaya yatırıldı
YEREL

DARENDE'DE TARIM MASAYA YATIRILDI
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Darbe girişiminde 2. Ordu nizamiyesinde yaşananlar kamerada
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE 2. ORDU NİZAMİYESİNDE YAŞANANLAR KAMERADA
Malatya'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL

MALATYA'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Darbe girişimi gecesi 2. Ordu'da yaşananlar güvenlik kamerasında
YEREL

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ 2. ORDU'DA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Sarıkamış Şehitleri için &quot;Yer ayrı yürek aynı&quot; programı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN "YER AYRI YÜREK AYNI" PROGRAMI
U-14 Ligi fikstür çekimi yapıldı
YEREL

U-14 LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI
TOKi sakinlerinin market ve fırın talebi
YEREL

TOKİ SAKİNLERİNİN MARKET VE FIRIN TALEBİ
TTK Başkanı Turan Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
YEREL

TTK BAŞKANI TURAN BAŞKAN GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ
U-19 futbol takımı şampiyonluk sevincini Başkan Polat ile paylaştı
YEREL

U-19 FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ BAŞKAN POLAT İLE PAYLAŞTI
&quot;Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı&quot; düzenlenecek
YEREL

"SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI" DÜZENLENECEK
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmaları tamamlandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
olat, Birlik Vakfı Malatya şubesinin konuğu oldu
YEREL

OLAT, BİRLİK VAKFI MALATYA ŞUBESİNİN KONUĞU OLDU
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti
YEREL

FAHRİ KAYAHAN'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
MHP İl Başkanı Erdem:
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERDEM:
Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Mehmet Akif İnan ölüm yıl dönümünde unutulmadı
YEREL

MEHMET AKİF İNAN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
YEREL

'MAZİDE KALAN MANŞETLER' SERGİSİ AÇILACAK