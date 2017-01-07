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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Bursa-Karacabey karayolunda yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığını, belediye olarak mahsur kalanlara kumanya ve yakıt ulaştırdıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, yoğun kar yağışı sonucunda Bursa-Karacabey yolunun 45'inci kilometresinde araçların yan yatması ve ulaşımın durması nedeniyle yolda kalan vatandaşlar için kumanya ve yakıt desteği sağlamak üzere yola çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, ekiplerin karla mücadelede etkin çalıştığını ve Karacabey yolu ile ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünden gelen bilgi ve yardım talebi üzerine harekete geçildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak ekip, ekipman ve araçlarını bölgeye gönderdiklerini belirten Altepe, şunları ifade etti:

"Bir yandan araçlarımızı gönderirken bir yandan da uzun saatlerdir yolda bekleyen vatandaşlarımıza 5 bin kumanya gönderdik. Bu 5 bin kumanya gerekirse daha da artacak. Saatlerdir bekleyen vatandaşlarımızın yakıtlarının bitmesi durumu da var, bundan dolayı yine daire başkanlıklarımız harekete geçti. Bölgeye yakıt da ulaştırmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne hem ekip ekipman hem de malzeme anlamında her türlü destekle yardımcı oluyoruz."

Belediye ekiplerinin yola çıktığını ve kısa sürede bölgedeki vatandaşlara ulaşacaklarını vurgulayan Altepe, "Büyükşehir yardımları yolda, o bölgede sıkıntı bitinceye kadar yardımcı olacağız. Bizler de sevkiyatı destekleyecek lojistik desteği takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



