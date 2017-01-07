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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Nemrut'ta kayak keyfi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:10
Nemrut'ta kayak keyfi

BİTLİS (AA) - Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi'nde özellikle hafta sonu yoğunluk yaşanıyor.

Tatvan'a 7 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi görüyor.

Nemrut Kayak Merkezi Müdürü Faruk Sinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların merkezde hem kayak hem de piknik yaptığını söyledi.

Tesiste 2 bin 500 metre telesiyej sistemi bulunduğunu belirten Sinoğlu, "Bu sistem saatte bin kişi taşıma kapasitesine sahip. Zorluk derecelerine göre 4 pistimiz mevcut. Tesisimizin en önemli özelliği Van Gölü'nün güzel manzarasına karşı kayma imkanı sunması. Zirveye çıkıldığında da Nemrut Krater Gölü’nün eşsiz güzellikteki manzarasına ulaşılıyor. Bu özelliğimiz, bizi diğer kayak merkezlerinden farklı kılıyor." dedi.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Kardaş ise sporcuların Nemrut Dağı’na oldukça ilgi gösterdiğini ifade etti.

Nemrut'un kayak yapmak için çok ideal bir yer olduğunu anlatan Kardaş, "Profesyonellerin yanı sıra kayak yapmaya yeni başlayanlar için de farklı pistler mevcut. Her kesimin ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap olduğu için burası gözde yer konumunda. Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü doğal güzelliği sayesinde zaten her mevsim turizmciler tarafından yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.

Hafta sonunu arkadaşlarıyla Nemrut’ta değerlendiren Dr. Abdul Rıdvan Kulu ise doyumsuz güzellikteki Nemrut ile Van Gölü manzarasının huzurunu yaşadıklarını kaydetti.


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