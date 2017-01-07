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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Haleplilere yardım kampanyası

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:11

SAMSUN/TOKAT (AA) - Samsun ve Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarınca toplanan gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Osman Genç, toplanan yardımların uğurlanması amacıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, ilçeden 2 yardım tırını geçen ay bölgeye gönderdiklerini, bugün de 2 tır dolusu yardım malzemesini daha göndermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bafra halkının duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Genç, "Bafra halkı Halep'teki zulme sessiz kalmıyor. İlk gönderilen tırlar, Bafra Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz yardım kampanyası ile gitmişti. Bu yardımlar ise tamamen Türk Kızılayı Bafra Şubesindeki arkadaşlarımızın gayretiyle toplandı. Bizlere desteklerini esirgemeyen Bafralı iş adamlarına ve halkımıza teşekkür ederiz." dedi.

Daha sonra çeşitli gıda ve yaşam malzemesi bulunan 2 tır, dualarla yola çıktı.

- Tokat

Erbaa İnsani Yardım Derneği, Erbaa Belediyesi, AK Parti Kadın Kolları ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan gıda yardımlarının uğurlanması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erbaa İnsani Yardım Derneği temsilcisi Cengiz Çırak, yardımların insanlık adına çok önemli olduğunu söyledi.

Yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Çırak, "Yardımlarımız, Suriye halkı Esed rejimini devirip özgür iradesi ile yönetimi oluşturup dış yardımlara ihtiyaç duyulmayacak duruma gelinceye kadar devam edecektir. Halkımızın yardımlarıyla oluşturacağımız, en az iki tır olmasını ümit ettiğimiz Ramazan Bayramı'ndaki tırları da inşallah buradan sizlerle uğurlamak istiyoruz." dedi.

Duanın ardından gıda maddeleri yüklü tır bölgeye hareket etti.


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