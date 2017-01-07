Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ikisinin "ByLock" kullandığı tespit edilen 1 polis, 1 zabıt katibi, 1 öğretmen ve 1 lise öğrencisi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Düzce Adliyesindeki bir katip, daha önce görevden alınan bir polis, bir öğretmen ve 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin ikamet ve iş yerlerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda bazı belge, doküman ve bilgisayarlara el konuldu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, 4 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen zabıt katibi ve 16 yaşındaki lise öğrencisi ile polis ve öğretmen tutuklandı.







