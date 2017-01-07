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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yıldırım-İbadi ortak basın toplantısı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:32

BAĞDAT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, "Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, düzenledikleri ortak basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, bu konuyu İbadi ile etraflıca konuştuklarını aktardı. Yıldırım, "Başika'nın nasıl başladığını, hangi hizmetler gördüğünü anlattım. Malum DEAŞ'la mücadelede oradaki unsurlarımız da önemli bir vazife ifa ettiler. Ninova bölgesindeki milisler, DEAŞ’a karşı mücadele etmesi için eğitildiler hatta oradaki varlığımız bizatihi DEAŞ’la kendisi de mücadele etti. Irak’ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. Burada hiçbir tereddüt yok. Tamamen barış sağlanınca, bu konuda Irak hükümetinin hassasiyetini de biliyoruz, burada işler yoluna girdiğinde gereken neyse yapılacak, bu kadar açık ve net." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem Irak yönetiminden hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin olumlu açıklamalar gelmişti. Bu çerçevede Sincar konusu gündeme geldi mi, Sincar’ın ikinci bir Kandil olmaması için ilerleyen süreçte ne yönde adımlar atılacak?" sorusu üzerine Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, PKK’nın Sincar’dan çekilmesi gerektiğini kuvvetli bir şekilde ifade ettiğini hatırlattı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan'ın da açıkladığı gibi Peşmerge ve Irak merkezi güçlerince, Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusundaki Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli iş birliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini de sürdüreceğiz."

Başbakan Binali Yıldırım, "Musul terör örgütünden kurtarıldıktan sonra Türkiye’nin adımları ne yönde olacak?" sorusu üzerine , 2012’de iki ülke ticaret hacminin 12 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlattı. Şu anda bu rakamın 7 milyar doların altına düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüzde 40 azalma var. Yıllar geçtikçe artması gerekirken azalıyor. Bunun sebepleri üzerinde çalıştık. Sebeplerini biliyoruz. Sebepleri tabii bölgede yaşanan terör, istikrarsızlık ve birtakım mevzuattan kaynaklanan konular. Bunların ortadan kaldırılması, daha fazla ekonomi, daha fazla dostluk ve kardeşliğin ön plana çıkması ve terörle ortak mücadelenin daha da artırılarak sürdürülmesi var. Bunun yolu terör nereden gelirse gelsin hem Irak’a hem Türkiye’ye, ortak tutum içinde olmaktır. Biz bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizi Sayın Başbakan'a ifade ettik."

Basın toplantısının ardından Irak Başbakanı İbadi, Başbakan Yıldırım onuruna Başbakanlık Sarayı’nda resmi öğle yemeği verdi.

(Bitti)


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Başbakan Yıldırım: &quot;Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "PEŞMERGE VE IRAK MERKEZİ GÜÇLERİ İLE SİNCAR'IN TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK. BİZİM İÇİN TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN AYNIDIR. DOLAYISIYLA SİNCAR BİRİNCİ DERECEDE EN BÜYÜK TEHDİDİ BİZE OLUŞTURMAKTADIR VE TEHDİDİN BERTARAF EDİLMESİ KONUSUNDA SAYIN BAŞBAKAN'IN HASSASİYETLERİ İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. BU KONUDA DA GEREKLİ İŞBİRLİĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ. SADECE SİNCAR DEĞİL BÜTÜN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE YÖNELEN TERÖR FAALİYETLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Başika'daki Türk askeri varlığı) Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI) BU KONUYU KONUŞTUK. BU BİR KEYFİYET DEĞİL, BİR İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR. GÖRÜYORUZ Kİ DEAŞ'TAN BÖLGENİN TEMİZLENMESİNDE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLMEKTEDİR. BUNA UYGUN OLARAK BU KONUYU DA DOSTANE BİÇİMDE ÇÖZÜME ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "IRAK'IN EGEMENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR, EGEMENLİĞİNE ZARAR VERECEK HİÇBİR GİRİŞİME, HİÇBİR HAREKETE RIZA GÖSTERMEYİZ, İÇİNDE OLMAYIZ. IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜ DE AYNI ŞEKİLDE BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR, BUNUN BİLİNMESİNİ İSTERİZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IRAK BAŞBAKANI İBADİ'YE HİTABEN) GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞINIZ 'PKK'NIN IRAK TOPRAKLARI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE ZARAR VERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.' ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMANIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. BUNDAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYDUK. BU DA TERÖRE KARŞI BERABER, BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERİYOR."

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