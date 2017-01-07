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BAĞDAT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, "Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, düzenledikleri ortak basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, bu konuyu İbadi ile etraflıca konuştuklarını aktardı. Yıldırım, "Başika'nın nasıl başladığını, hangi hizmetler gördüğünü anlattım. Malum DEAŞ'la mücadelede oradaki unsurlarımız da önemli bir vazife ifa ettiler. Ninova bölgesindeki milisler, DEAŞ’a karşı mücadele etmesi için eğitildiler hatta oradaki varlığımız bizatihi DEAŞ’la kendisi de mücadele etti. Irak’ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. Burada hiçbir tereddüt yok. Tamamen barış sağlanınca, bu konuda Irak hükümetinin hassasiyetini de biliyoruz, burada işler yoluna girdiğinde gereken neyse yapılacak, bu kadar açık ve net." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem Irak yönetiminden hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin olumlu açıklamalar gelmişti. Bu çerçevede Sincar konusu gündeme geldi mi, Sincar’ın ikinci bir Kandil olmaması için ilerleyen süreçte ne yönde adımlar atılacak?" sorusu üzerine Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, PKK’nın Sincar’dan çekilmesi gerektiğini kuvvetli bir şekilde ifade ettiğini hatırlattı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan'ın da açıkladığı gibi Peşmerge ve Irak merkezi güçlerince, Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusundaki Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli iş birliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini de sürdüreceğiz."

Başbakan Binali Yıldırım, "Musul terör örgütünden kurtarıldıktan sonra Türkiye’nin adımları ne yönde olacak?" sorusu üzerine , 2012’de iki ülke ticaret hacminin 12 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlattı. Şu anda bu rakamın 7 milyar doların altına düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüzde 40 azalma var. Yıllar geçtikçe artması gerekirken azalıyor. Bunun sebepleri üzerinde çalıştık. Sebeplerini biliyoruz. Sebepleri tabii bölgede yaşanan terör, istikrarsızlık ve birtakım mevzuattan kaynaklanan konular. Bunların ortadan kaldırılması, daha fazla ekonomi, daha fazla dostluk ve kardeşliğin ön plana çıkması ve terörle ortak mücadelenin daha da artırılarak sürdürülmesi var. Bunun yolu terör nereden gelirse gelsin hem Irak’a hem Türkiye’ye, ortak tutum içinde olmaktır. Biz bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizi Sayın Başbakan'a ifade ettik."

Basın toplantısının ardından Irak Başbakanı İbadi, Başbakan Yıldırım onuruna Başbakanlık Sarayı’nda resmi öğle yemeği verdi.

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