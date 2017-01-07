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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:35
Fırat Kalkanı Harekatı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'da yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün Kahramanmaraş'taki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi'nde yaşayan anne Selamet ve baba Ali Açıkgöz'e oğlunun şehadet haberi, askeri ve sivil yetkililerce sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Acı haberi alan şehidin anne ve babası, kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin anne ve babası, çocukları ve yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı.

Haberin verilmesinin ardından şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Açıkgöz'ün cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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