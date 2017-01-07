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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Dağ Kayağı Gençler Türkiye Şampiyonası

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:35
Dağ Kayağı Gençler Türkiye Şampiyonası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen Dağ Kayağı Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda Şeymanur Çınar, erkeklerde Aykut Taşçı birinci oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya, İzmir, Antalya, Erzurum, Çankırı ve Erzincan'dan gelen 6'sı kadın 16 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler olarak iki farklı kategoride gerçekleştirilen şampiyonada kadınlarda Şeymanur Çınar birinci, Yeliz Esen ikinci Cansel Taşçı ise üçüncü oldu.

Çıkış ve inişi 2 saat süren ve oldukça çekişmeli geçen şampiyonanın erkekler kategorisinde ise birinciliği Aykut Taşçı, ikinciliği Ali Yiğit, üçüncülüğü ise Ali Osma kazandı.

TDF Başkanı Ersan Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağ kayağı hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Dağ kayağı yarışmasında sporcular start ile erkekler ve kadınlar olarak iki ayrı rotada farklı alanlarda yarışıyorlar. Pistin dışına çıkarak önceden belirlenmiş kontrol noktalarına ulaşıyorlar. O noktalardan geçerek dağın arka yüzüne ulaşıp oradan dönüşe geçiyorlar. Daha sonra belirlenmiş rotalardan kayaklarının altındaki fok derilerini çıkararak inişe geçiyorlar. Türkiye Şampiyonası gençler kategorisinde 16 sporcumuz yarışıyor."

Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların gelecek ay Ergan Dağı'ndaki Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nda ülkelerini temsil edeceğini vurgulayan Başar, organizasyona yaklaşık 20 ülkeden yüz sporcunun katılacağını ifade etti.

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