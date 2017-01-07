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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Yurtta kış

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:42
Yurtta kış

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Bartın ve Zonguldak'ta da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Sakarya'da gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini fırtınalı kar yağışına bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı nedeniyle Geyve'de 20, Akyazı'da 13, Hendek'te 12, Kocaali'de 10, Pamukova ve Taraklı'da 7'şer olmak üzere toplam 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açma çalışlarına devam ediyor.

- Zonguldak

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Kentte saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına sonucu, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.

Dalgaların, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aşması nedeniyle balıkçılar liman içindeki teknelerine ulaşmakta güçlük çekti.

Bu arada Acılık Deresi'nden gelen evsel atıklar nedeniyle Zonguldak Limanı'nın çöple dolduğu görüldü.

- Bartın

Bartın’ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 46 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, öğle saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle boyu 5-6 metreye ulaşan dev dalgalar mendireği aştı.

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçı tekneleri, rüzgarın etkili olması nedeniyle Amasra Limanı'na geri döndü.

Belediye ekipleri dev dalgalar nedeniyle vatandaşları mendireğe yaklaşmaması konusunda uyardı.

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