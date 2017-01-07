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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa-İzmir karayolunun ulaşıma kapanması

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:45

BURSA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı ve 45. kilometrede 2 yolcu otobüsünün kaymasının ardından trafiğe kapanan Bursa-İzmir karayolunda, sürücülerin bekleyişi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolunda, ulaşımın durması ve uzun araç kuyrukları oluşması üzerine, yolda kalanlara AKUT, AFAD, Türk Kızılayı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ATV ile kumanya dağıtıyor.

Tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu karayolunda kayan tırın yoldan çekilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün talimatıyla AFAD bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Merkezde, ihtiyaçlar doğrultusunda yolda kalanlara yardımlar koordine ediliyor.

- Saatlerdir bekliyorlar

Yolda mahsur kalan tır şoförü Riyat Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan geldiğini belirterek, saatlerden beri beklediğini söyledi.

Kahraman, "Kazayla ilgili bilgim yok ama saat 10.00'dan beri yol kapalı. Tam biraz ilerledik derken geri çevirdiler ben de bir daha kuyruğa girdim." dedi.

Şoför Nihat Özbek de 3-4 saattir yolda beklediğini belirterek, "Bazı sürücüler, belki de sabahtan beri buradadır. Ben Bursa'da mal boşalttım. Şimdi Balıkesir'e gidiyordum ama oraya yetişemem. Artık yarına kaldı." diye konuştu.

Sürücülerden Halil Çivicioğlu da dün akşam Bursa'ya geldiğini, gece yarısından itibaren yolların kapalı olduğunu duyduğunu aktardı.

Yolun Uluabat'a kadar ki bölümünün açık olduğunu anlatan Çivicioğlu, "Susurluk ve ötesi kapalı diye biliyoruz. Demirköprü ve civarında tırların kaza yaptığını duyduk. Şu an Uluabat'tan ileriye gidişlere zincirli olsanız dahi izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

- İki karayolu araç geçişine kapatıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Bursa-Bandırma-Çanakkale ve Çanakkale-İzmir karayolunda da sürücülerin Bursa ve İzmir istikametine gidişine izin verilmiyor.

Bursa-Bandırma-Çanakkale ve Çanakkale-İzmir karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bunun üzerine trafik ekipleri, bu yolları araç geçişine kapattı. Araçlar, yoldan çevrilerek, şehir merkezine yönlendiriliyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Karacabey Belediyesine bağlı ekipler, yollarda tuzlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Öte yandan Karacabey Otobüs Terminali'nden de otobüslerin çıkışına izin verilmiyor.

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