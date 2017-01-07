07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 18:05

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisi Fatih E. ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Fatih E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gül'den, Fırat Kalkanı Harekatı gazisine ziyaret
YEREL

VALİ GÜL'DEN, FIRAT KALKANI HAREKATI GAZİSİNE ZİYARET
Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu Sivas'ta
YEREL

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU SİVAS'TA
Sivas'tan Haleplilere 6 yardım tırı
YEREL

SİVAS'TAN HALEPLİLERE 6 YARDIM TIRI
Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu Sivas'ta
YEREL

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU SİVAS'TA
Sivas'tan Halepliler'e 6 TIR yardım gönderildi
YEREL

SİVAS'TAN HALEPLİLER'E 6 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ
Koyulhisar'da parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
YEREL

KOYULHİSAR'DA PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL

ABB Sivas Şube Başkanı Çağlayan'dan Gazeteci Günü mesajı
YEREL

ABB SİVAS ŞUBE BAŞKANI ÇAĞLAYAN'DAN GAZETECİ GÜNÜ MESAJI
Engelli öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mektubu
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK MEKTUBU

Sivasspor, Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı
YEREL

SİVASSPOR, RIDVAN ŞİMŞEK'İ KADROSUNA KATTI
Sivas'ta öğrenci servisçileri dertli
YEREL

SİVAS'TA ÖĞRENCİ SERVİSÇİLERİ DERTLİ
Vali Gül'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
YEREL

VALİ GÜL'DEN '10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' MESAJI
Küpeli Göleti'nde kamulaştırma işlemleri başlıyor
YEREL

KÜPELİ GÖLETİ'NDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ BAŞLIYOR