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Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: "İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti."

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