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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:04

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, spor camiasının, içinden geçtiği zor günlerde ülkeye sahip çıktığını belirterek, "Kulüp yöneticilerinden, hocalarına kadar her attığı golden sonra asker, polis selamı veren futbolculara, tribünlerde destek veren millete teşekkür ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesince Döşemealtı ilçesinde yapılan Antalyaspor tesislerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesislerin Antalya'ya ve Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.

Tesislerin şampiyonluklara vesile olmasını temenni eden Çavuşoğlu, Antalyaspor camiasının, vefa örneği göstererek tesislere kulübün kurucusu Atilla Vehbi Konuk'un adını verdiğini dile getirdi.

Antalyaspor'un genç, dinamik ve futbolu çok seven bir başkana sahip olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Menderes Türel'in de Antalyaspor camiasının içinde bulunduğunu, bunun da kulüp için bir şans olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, takımın Rıza Çalımbay gibi karakterli bir teknik direktörü ve müthiş ve kendisini hiç yalnız bırakmayan taraftarı bulunduğunu vurguladı.

- "Teröre en iyi cevap spordur, yatırımdır"

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi hedef alan terör örgütleri var. İçeride, dışarıda hainler var. O hainlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. O hainler Türkiye'yi bölemez, yenemez, diz çöktüremez. Biz bir çağ kapayıp, yeni bir çağ açan ecdadın torunlarıyız. Gerekirse yeni bir çağ kapatıp yeni çağ açarız ama ülkemizden bir taş bile vermeyiz. Hainler bunu iyi bilsinler. Spor camiamıza da bu zor günlerde ülkemize sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Kulüp yöneticilerinden, hocalarına kadar her attığı golden sonra asker, polis selamı veren futbolculara, tribünlerde destek veren millete teşekkür ediyoruz."

Çavuşoğlu, teröre en iyi cevabın spor ve yatırım olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin değişik şehirlerinde açılışlar yapıyor. Biz bugün Antalya'da çok önemli açılışlar yapıyoruz. Geçen yıl Antalya'ya büyük bir stadyum, 10 bin kişilik de spor salonu kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Yaklaşık 3 hafta önce de Trabzonspor'un tesislerini açtıklarını anlatan Çavuşoğlu, Trabzonspor camiasının da vefa örneği göstererek, Türk futbolunun efsanelerinden Şenol Güneş'in adını tesislerine verdiğini söyledi.

Türk milletinin vefalı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Türk milleti kendisine hizmet edeni unutmaz." diye konuştu. Çavuşoğlu, belediye imkanlarıyla önemli tesisler yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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