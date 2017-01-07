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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen CHP İl Başkanları Toplantısı 6,5 saat sürdü.

Parti örgütüne yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, anayasa değişikliği teklifi de ele alındı.

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın CHP'nin anayasa taslağına ilişkin sunum yaptığı toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun teklifin anlatılmasında il örgütlerine önemli görevler düştüğünü söylediği ve bu süreçte etkin çalışmalarını istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca il başkanlarından bu süreçte toplumun tüm kesimlerini siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kucaklamalarını istediği belirtildi.

Toplantıda, il başkanlarına komisyondan geçen haliyle yeniden güncellenen "30 Soru 30 Cevapta Anayasa Değişikliği" kitapçığı dağıtıldı ve teklifin getirdiklerini anlatırken kitapçıktan yararlanmaları istendi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, yarın da Parti Meclisini (PM) toplayacak. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak.

PM'nin ana gündem maddesini ise yine anayasa değişikliği teklifi oluşturacak. Toplantıda, CHP'nin genel kurul oylaması ve sonrasında yapacakları masaya yatırılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, teklif genel kurula gelmeden son toplantıyı ise partisinin milletvekilleriyle gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu pazartesi günü saat 10.00'da Meclis'te milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak.



