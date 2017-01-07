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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Samsunspor'da transfer çalışmaları

07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:19

ANTALYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Transfer çalışmasını çok dikkatli yürütüyoruz. Yüksek rakamlardaki oyuncularla anlaşma şansımız zaten yok. İmkanlarımız doğrultusunda oyuncularla görüşmelerimizi yapıyoruz." dedi.

Özköylü, Antalya'da takımın kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısında, alacağı bulunan 31 futbolcu ile anlaşarak transfer tahtasının açılmasını sağlayan kulüp başkanı Erkurt Tutu'ya teşekkür etti.

Resmi olarak transfer tahtasının 10 Ocak Salı günü açılacağını bildiren Özköylü, tahtanın açılması için yaklaşık 9 milyon lira para yatırılacağını, bunun olağanüstü bir rakam olduğunu vurguladı.

Bundan sonraki süreçte kulübü böyle büyük bir yükün altına sokmanın yanlış olacağına dikkati çeken Özköylü, şöyle devam etti:

"Transfer çalışmasını çok dikkatli yürütüyoruz. Yüksek rakamlardaki oyuncularla anlaşma şansımız zaten yok. İmkanlarımız doğrultusunda oyuncularla görüşmelerimizi yapıyoruz. Devre arasına girmeden anlaştığımız 3 Fransız oyuncu vardı. Maalesef İstanbul'daki hain terör saldırısı nedeniyle bu oyuncular vazgeçti. İkisini ikna etmeye çalışıyoruz, biri kesinlikle gelmek istemiyor. Oyunculara yarın akşama kadar süre verdik. Olumlu cevap gelmediği takdirde B planını devreye sokacağız."

Özköylü, Nijeryalı bir oyuncuyu transfer ettiklerini ancak hava şartları nedeniyle Antalya'ya gelemediğini belirterek, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan ve Famoussa Kone ile kesin olarak anlaştıklarını söyledi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jem Paul Karacan ile ilgili bir teklif geldiğini ama sözleşmesinin feshedildiğini anlatan Özköylü, "Artık Galatasaray'ın onun üzerinde etki etme şansı yok. Onun için bu transferi askıya aldık. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı çok istedim ancak teknik direktör Ersun Yanal bırakmadı. Akakpo ve Ramil bize teklif edildi ama ben yabancı oyuncuları istemiyorum. Atiker Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ile görüştük. Kendisinden haber bekliyoruz." bilgisini verdi.

Özköylü, mevcut kadrodan oyuncu göndermek istemediğini, sadece genç oyuncuları kiralık olarak vereceklerini sözlerine ekledi.


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