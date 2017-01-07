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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalyaspor tesislerinin açılışı yapıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:35

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalyaspor tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Döşemealtı ilçesinde yapılan tesislerin açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, büyük Antalya markası için güçlü bir Antalyaspor'a ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karaloğlu, Antalya'da Avrupa'nın ve dünyanın en önemli spor tesislerinden birisinin açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tesiste emeği geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve ekibine teşekkür ettiğini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'ya dünyanın en güzel spor tesislerinden birisini kazandırmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Antalyaspor'un 2 yaşındayken kurulduğunu dile getiren Türel, şunları kaydetti:

"Babam anneme 'Menderes'in ikinci yaş günü hediyesi Antalyaspor'un kurulmasıdır' demiş. Bu duygularla büyüdük. Antalyaspor aşkıyla büyüdük. Eski stadımızda soğuk yedik, ıslanarak maç izledim. Otobüslerle taraftarlarla maça gittik. Antalyaspor için dayak da yedim. Amigoluk yaptım. Sonra yöneticilik yaptım. Kulübe hep hizmet ettim. Dünyadaki en modern ve güzel tesislerinden birisini Antalyasporumuza kazandırdık."

Tesislere kendi isminin verilmesinin önerildiğini hatırlatan Türel, "Tesislere ismimin vermesini kabul etmedim. Tesislerimizin adının Antalyasporumuzun kurucusu Atilla Vehbi Konuk olmasını kararlaştırdık. Merhum Atilla Konuk Antalya'ya, Antalyaspor'a büyük hizmetlerde bulundu. İsmi bu tesislerde yaşayacak." dedi.

"Töreni yüreğimiz yaralı haldeyken, kalbimizde şehit acısı sıcakken yapıyoruz" diyen Türel, şehit haberleri nedeniyle bütün Türkiye'nin yüreğine ateş düştüğünü söyledi.


- "Bağımsız Türkiye'yi hazmedemiyorlar"


Eskiden terör olaylarının sebebini nasıl olduğunu anlamakta zorlandıklarını kaydeden Türel, "Bu yıl FETÖ, DAEŞ, PKK'nın tek yerden kontrol edildiğini, hedeflerinin tek olduğunu çok daha iyi anladık. Türkiye'yi dışarıdan yönetmeye alışanlar, eski düzenin devam etmesini isteyenler bağımsız Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Kudurmuş halde dört bir yana saldırıyorlar. Bu ülkede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülke üzerine hesap yapanların hesapları bozulacaktır. Şehit vereceğiz, şehit olacağız ama asla teslim olmayacağız. Bu bayrağı yere indirmeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'yi bölmek için her yolun denendiğini anlatan Türel, geçmişte Alevi-Sünni diye bölmeye çalışıldığını, PKK'nın 30 yıldır Türk-Kürt diye bölmek istediğini belirtti.

Yılbaşında da laik-dindar çatışmasının körüklenmek istendiğini dile getiren Türel, "Bu ülkede laik-dindar kavgası yoktur. Geçmişte bunu gayret edenler olmuştur. Milletimiz itibar etmemiştir. Bize düşen bu mücadelede görevimize en iyi şekilde yapmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, bazı kulüp başkanları, bazı kulüplerin teknik direktörleri ve futbolcular tesislerini açılışını gerçekleştirdi. Açılışa çok sayıda Antalyasporlu taraftar da katıldı.

- Tesisler

Yaklaşık 135 bin metrekarelik alanda 43 milyon 187 bin liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 aydınlatmalı çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, konferans salonu, 66 konaklama odası, restoran, oyun salonu, hobi odaları, fitness salonu, SPA, hamam, sauna, jakuzi ve bin 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor.

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