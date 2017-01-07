Manisa'daki trafik kazası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sevil Dinç, yaşamını yitirdi.
Kapaklı Mahallesi girişindeki kazada sıkıştığı araçtan Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekiplerince çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne gönderilen Dinç'in, yaşam savaşını kaybettiği belirtildi.
Manisa'dan Akhisar istikametine giden Sevil Dinç'in kullandığı 45 DS 262 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ünal Gençyüz'ün kullandığı 45 HB 6961 plakalı kamyonla çarpışmıştı.