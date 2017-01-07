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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:03
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis

DÜZCE (AA) - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan ve viyadükler mevkilerinde yoğun sis yüzünden görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Karayolları ekipleri, zor anlar yaşayan sürücüleri, ışıklı tabelalar ve hız konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan, kar yağışı, D-100 karayolunun ve TEM otoyolunun Düzce kesimi, Bolu Dağı geçişi, kent merkezi, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisi ile Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.

Kentin yüksek mevkilerinde de etkili olan kar sonrasında Güzeldere, Topuk Yaylası, Samandere ve Kardüz yaylarında kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Ekipler, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını, sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kentte dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarfediyor.

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