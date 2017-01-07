Düzce'de hırsızlık iddiası

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DÜZCE (AA) - Düzce'de girdikleri evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte evlerden elektronik eşya çalındığı ihbarları üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu evlerde inceleme yaptı.

Bazı görüntü ve delillere ulaşan ekipler, hırsızlık olayına karışan kişilerin G.G. ve Ç.U.D. olduğunu tespit etti.

İki şüpheli, yapılan takip sonucu gerçekleştirilen operasyonla evlerinde yakaladı. Evde yapılan aramada şüphelilerin 4 ayrı evden çaldıkları bazı elektronik eşyalara el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.G. ve Ç.U.D. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.