07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:12
JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen meşaleli kayak gösterisinde, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirden yazılan "Ruhunuz şad olsun" yazısını ateşledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, izledikleri meşaleli gösterinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Arslan, gösteri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, canını vatan için düşünmeden feda eden ecdada ve onların torunlarına rahmet dilediğini söyledi.

Ecdattan aldıkları emaneti birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillere teslim edeceklerini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Gençliğimizin, ecdadın bu ülkeyi ne kadar zor şartlarda vatan yaptığını ve vatan olarak bıraktığını bilmelerini, algılamalarını ve bu algıyla da geleceği kurmalarını istiyoruz. Nitekim bunu gençlere iyi aşıladığımızı düşünüyoruz. 15 Temmuz'da gençler millet olma şuuruyla sokaklara çıktılar ve 'Ecdad nasıl şehit olmuş, bu vatanı bu toprakları bize yurt olarak bırakmışsa biz de bunu gelecek nesillere taşıyacağız' dediler. Ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah biz de onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere birlik ve beraberlik içerisinde teslim edeceğiz."

Kayak gösterisini, Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beğribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da izledi.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Kardan Heykeller Sergisi&quot; açıldı
YEREL

"KARDAN HEYKELLER SERGİSİ" AÇILDI
Kars'ta hava ulaşımına sis engeli
YEREL

KARS'TA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıldönümü etkinlikleri
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI
Kar'dan heykeller tamamlandı
YEREL

KAR'DAN HEYKELLER TAMAMLANDI
Vali Doğan, İzmir'deki Terör Saldırısını Kınadı
YEREL

VALİ DOĞAN, İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI
Başkan Karaçanta'nın Sarıkamış mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA'NIN SARIKAMIŞ MESAJI
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI