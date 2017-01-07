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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Fildişi Sahili'nde askerler maaş artışı için ayaklandı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:21

ABIDJAN (AA) - Fildişi Sahili'nin Bouake kentinde, askerlerin maaş artışı ve hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ayaklanma birçok bölgeye sıçradı.

Yerel basında çıkan haberlerde, dün Bouake kentinde başlayan ayaklanmanın ardından, bugün de Abidjan, Man ve Bouake'deki askeri karargahlardan silah sesleri yükseldiği kaydedildi.

Devlet televizyonunda konuşan Savunma Bakanı Alain-Richard Donwahi, "içler acısı" olarak nitelendirdiği durumun sona ermesi için hükümetin çaba gösterdiğini ifade etti.

Hükümet yetkililerinin askerlerle görüşmeleri devam ediyor. Gana'da bulunan Devlet Başkanı Alassane Ouattara'nın programını yarıda keserek ülkeye döneceği belirtildi.

Kışlalara çıkan yolları kapatan güvenlik güçleri, halkı evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Görgü tanıkları da ülkenin en büyük kentlerindeki askeri kışlalardan silah seslerinin yükseldiğini, Man kentinde ise askerlerin caddelerde yürüyüş düzenlediğini kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, 2014 yılında da maaşlarının ödenmediğini iddia eden askerler ile hükümete bağlı ordu birlikleri arasında çıkan çatışmada bir asker ölmüştü. Hükümet tarafından talepleri karşılanan askerler daha sonra kışlalarına geri dönmüştü.

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Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: &quot;İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.&quot;
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TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISININ ARDINDAN YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİDEN: "İKİ TARAF, ORTAK STRATEJİK VİZYON TEMELİNDE ÇIKARLARI VE SINAMALARI BELİRLEYEREK, BÖLGEDE GÜVENLİĞİN VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK, AYRICA MEZHEBİ VE ETNİK KUTUPLAŞMA DAHİL BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI TEHDİT EDEN TÜM FAKTÖRLERİ BERTARAF ETMEK ÜZERİNDE MUTABIK KALDI."

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: &quot;İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti.&quot;
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TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISININ ARDINDAN YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİDEN: "İKİ TARAF, TOPRAKLARINDA HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BULUNDURMAYACAKLARINI VE İKİ ÜLKENİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HERHANGİ BİR FAALİYETTE BULUNULMASINA İZİN VERMEYECEKLERİNİ VURGULADI. İKİ TARAF, ULUSLARARASI KOALİSYONUN DEAŞ'A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDECEKLERİNİ BELİRTTİ."

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Başbakan Yıldırım: &quot;Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "PEŞMERGE VE IRAK MERKEZİ GÜÇLERİ İLE SİNCAR'IN TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK. BİZİM İÇİN TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN AYNIDIR. DOLAYISIYLA SİNCAR BİRİNCİ DERECEDE EN BÜYÜK TEHDİDİ BİZE OLUŞTURMAKTADIR VE TEHDİDİN BERTARAF EDİLMESİ KONUSUNDA SAYIN BAŞBAKAN'IN HASSASİYETLERİ İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. BU KONUDA DA GEREKLİ İŞBİRLİĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ. SADECE SİNCAR DEĞİL BÜTÜN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE YÖNELEN TERÖR FAALİYETLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Başika'daki Türk askeri varlığı) Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI) BU KONUYU KONUŞTUK. BU BİR KEYFİYET DEĞİL, BİR İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR. GÖRÜYORUZ Kİ DEAŞ'TAN BÖLGENİN TEMİZLENMESİNDE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLMEKTEDİR. BUNA UYGUN OLARAK BU KONUYU DA DOSTANE BİÇİMDE ÇÖZÜME ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "IRAK'IN EGEMENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR, EGEMENLİĞİNE ZARAR VERECEK HİÇBİR GİRİŞİME, HİÇBİR HAREKETE RIZA GÖSTERMEYİZ, İÇİNDE OLMAYIZ. IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜ DE AYNI ŞEKİLDE BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR, BUNUN BİLİNMESİNİ İSTERİZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IRAK BAŞBAKANI İBADİ'YE HİTABEN) GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞINIZ 'PKK'NIN IRAK TOPRAKLARI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE ZARAR VERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.' ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMANIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. BUNDAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYDUK. BU DA TERÖRE KARŞI BERABER, BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERİYOR."

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