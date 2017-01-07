Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





Salon: 19 Eylül

Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Kerem Baki

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 15, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut, İnanç Koç 4, Okben Ulubay 10, Doğuş Özdemiroğlu 15, Murry 5, Gill 22, Efe Beşok, Deyan Ivanov 13

TOFAŞ: Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan, Crocker 14, Mejia 16, Kaya Peker 12, Caner Topaloğlu 4, Micic 7, Copeland 8, Koloyan Toshkov Ivanov 12

1. Periyot: 19-25

Devre: 36-40

3. Periyot: 59-53

Normal süre: 71-71

5 faulle çıkanlar: Dk. 36.51 Kaya Peker (TOFAŞ), Dk. 40.58 Armstead (Yeşilgiresun Belediyespor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, normal süresi 71-71 eşitlikle biten mücadelenin uzatma dakikalarında TOFAŞ'ı 84-79 yendi.

Karşılaşmaya daha organize başlayan TOFAŞ, 6. dakikada Crocker'in sayısıyla farkı 7'ye çıkardı: 8-15. Aradaki farkı kapatmaya çalışan Yeşilgiresun Belediyespor, üst üste hücumlarla periyodun son dakikasında eşitliği yakaladı:19-19. Rakibine karşı hemen cevap veren TOFAŞ, Micic'in basketleriyle yeniden öne geçerek çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-33. Bu dakikadan sonra 7-0'lık seri yakalayan Yeşilgiresun Belediyespor, farkı 1 sayıya indirdi: 32-33. Rakibine öne geçme şansı tanımayan konuk ekip devreye 40-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 26. dakikada Murry'nin basketiyle rakibi karşısında 50-49 öne geçti. Rakibine sayı üretme şansı tanımayan ev sahibi takım Gill''in sayılarıyla 29. dakikada farkı çift hanelere (59-49) çıkardı. Yeşilgiresun Belediyespor bu periyodu 59-53 üstün geçti.

Oldukça çekişmeli geçen ve iki takımında birbirine üstünlük sağlayamadığı karşılaşmanın son dakikasında TOFAŞ eşitliği yakaladı: 71-71. TOFAŞ maçın bitimine 3 saniye kala Mejia ile 2 serbest atıştan boş döndü. Yeşilgiresun Belediyespor da, maçın son hücumundan yararlanamayınca mücadelenin normal süresi 71-71 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde Doğuş Özdemiroğlu, Okben Ulubay ve Gill ile üst üste sayılar bulan Yeşilgiresun Belediyespor maçtan 84-79 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Yeşilgiresun Belediyespor'da 22 sayı üreten Gill oldu. TOFAŞ'ta ise 16 sayı üreten Mejia ve 14 sayı üreten Crocker mağlubiyete engel olamadı.