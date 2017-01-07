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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Antalya'da "ses kaydı" sahibinin gözaltına alınması

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:38

ANTALYA (AA) - Antalya'da, sosyal medyada yer alan, kentte bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydının sahibi kadın, serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada paylaşılan, Antalya'da bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Psikolog ve yaşam koçu olduğu öğrenilen A.Ö, "Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçundan yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Zanlı, adliye girişinde "Ses kaydını neden doldurunuz?" şeklindeki sorulara yanıt vermedi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, A.Ö. imzasıyla basın yayın organlarına gönderilen yazılı açıklamada, internette yayımlanan sesin kişinin kendisine ait olduğu ancak ses kaydında dile getirilen vakıaların, o gün ve bir gün önce Antalya'da konuşulan, halk arasında dedikodusu yapılan olaylardan ibaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mesajın 8 kişilik kapalı bir grupta paylaşıldığı, kaydın da o gruptan sızdığı ifade edildi.

Antalya'da sosyal medyada yayılan bir ses kaydında, kentte bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığı belirtilmişti. Kaydın kent genelinde yayılması üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, halkta infial oluşturulmaya çalışıldığını bildirmişti. Kayıt sahibi A.Ö. gözaltına alınmıştı.


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