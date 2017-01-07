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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizlili iş kadınlarından Halep'e yardım

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:56

DENİZLİ (AA) - Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) ve Yetim Acizleri Koruma Derneği Denizli şubesinin ortaklaşa düzenledikleri kampanya kapsamında toplanan 2 tır yardım malzemesi, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Yardım kampanyası kapsamındaki uğurlama töreni Merkezefendi ilçesinde Akçeşme Mahallesi'nde yapıldı.

Törende konuşan DİKAB Başkanı Nilgün Ök, kuru gıda ve giysi bulunan 2 tır yardım malzemesi topladıklarını, sadece Denizli değil yurt dışından da destek gördüklerini anlattı.

Ök, "Oradaki çocuklarımız donmasın, savaşlar olmasın ve her yerde barış olsun istiyoruz. İnşallah bu acılar son bulur ve biz bu yardımları göndermek durumunda kalmayız. 60 bin liralık yardım topladık. Gıdadan çocuk bezine, kıyafetten battaniyeye kadar birçok ürün var. Kızılay, yardımları gerekli yerlere ulaştırıp bizden de selam götürecektir." dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci de sınırda yaşanan olaylara duyarsız kalamadıklarını ifade ederek, "Halep'ten görüntüler gelmeye başladığında kadının duyarlılığını yansıtmak için hemen kolları sıvadık. Kızılay bunları gönderme konusunda yardımımıza koştu. Oradaki insanların sıcak bir yatak, sıcak bir çorba, sıcak bir kıyafetinin olacağını bilmek bizleri de burada ısıtacaktır" diye konuştu.

Yetim Acizleri Koruma Derneği Denizli Şube Başkanı Pakize Işıklı da dernek olarak zor şartlar altında olan yetimlere, çocuklara, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine katkılarının olmasını istediklerini ifade etti.

Yardım tırları, Kur'an tilaveti ve duaların ardından yola çıktı.

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