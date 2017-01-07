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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım Irak'ta

07 Ocak 2017 Cumartesi, 21:37

BAĞDAT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, yapımı süren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım, Irak'ta Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla inşa edilen Bağdat Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde inceleme yaptı.

Çalışanların, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılanan Yıldırım, bir araya geldiği işçilerin sıkıntılarını dinledi. Yıldırım, "Güzel bir iş yapıyorsunuz, memleketimizin bayrağını dalgalandıracak bir eser yapıyorsunuz. Elinize sağlık." diye konuştu.

Yıldırım, kendisine yoğun ilgi gösteren işçiler ile "Çok çalışan, az konuşan, gönül tahtına oturan Sayın Başbakanım, hoş geldiniz." yazılı pankart önünde de fotoğraf çektirdi.

Yerleşkeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Başbakan Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ile diğer yetkililer eşlik etti.

Öte yandan yerleşke inşaatına asılan "Allah sizi ve sizin gibi vatan aşıklarını başımızdan eksik etmesin." yazılı pankart dikkati çekti.

Başkent Bağdat'taki 10 bin metrekare alana yapılan kançılarya, ikametgah ve memur konutu inşaatına, 6 Ocak 2016 tarihinde başlandı. 44 milyon dolarlık yerleşkenin 2018'de tamamlanması öngörülüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 37 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT UÇAKLAR TARAFINDAN, EL BAB'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 35 HEDEFE DÜZENLENEN HAVA HAREKATI SONUCUNDA, İÇLERİNDE ÜST DÜZEY 3 EMİRİN DE BULUNDUĞU TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ MENSUBU 37 KİŞİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

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BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: &quot;İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.&quot;
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TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISININ ARDINDAN YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİDEN: "İKİ TARAF, ORTAK STRATEJİK VİZYON TEMELİNDE ÇIKARLARI VE SINAMALARI BELİRLEYEREK, BÖLGEDE GÜVENLİĞİN VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK, AYRICA MEZHEBİ VE ETNİK KUTUPLAŞMA DAHİL BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI TEHDİT EDEN TÜM FAKTÖRLERİ BERTARAF ETMEK ÜZERİNDE MUTABIK KALDI."

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: &quot;İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti.&quot;
YEREL

TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISININ ARDINDAN YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİDEN: "İKİ TARAF, TOPRAKLARINDA HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BULUNDURMAYACAKLARINI VE İKİ ÜLKENİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HERHANGİ BİR FAALİYETTE BULUNULMASINA İZİN VERMEYECEKLERİNİ VURGULADI. İKİ TARAF, ULUSLARARASI KOALİSYONUN DEAŞ'A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDECEKLERİNİ BELİRTTİ."

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Başbakan Yıldırım: &quot;Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "PEŞMERGE VE IRAK MERKEZİ GÜÇLERİ İLE SİNCAR'IN TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK. BİZİM İÇİN TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN AYNIDIR. DOLAYISIYLA SİNCAR BİRİNCİ DERECEDE EN BÜYÜK TEHDİDİ BİZE OLUŞTURMAKTADIR VE TEHDİDİN BERTARAF EDİLMESİ KONUSUNDA SAYIN BAŞBAKAN'IN HASSASİYETLERİ İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. BU KONUDA DA GEREKLİ İŞBİRLİĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ. SADECE SİNCAR DEĞİL BÜTÜN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE YÖNELEN TERÖR FAALİYETLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ."