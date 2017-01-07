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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfaspor'da transfer

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:08


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen Iyayı Believe Atıemwen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Şanlıurfaspor kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Atıemwen ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.

Sarı yeşilli ekibin kamp yaptığı Antalya Belek'teki otelde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Atıemwen, başarılı ve takıma faydalı olmak için çalışacağını aktardı.

Teknik direktör Kemal Kılıç ise takıma katkı sağlayacak bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Atıemwen'in nasıl bir oyuncu olduğunu bildiklerini aktaran Kılıç, "Geleceğin iyi oyuncularından biri olacağını biliyoruz. Kendisini araştırarak, arzu ederek ve isteyerek kadromuza kattık. Aramızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Takıma katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenine, futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük de katıldı.

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