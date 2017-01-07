08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:09

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, El-Bab'da icra edilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Suriye El-Bab bölgesinde icra edilen operasyonda yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Erdoğan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 8 OCAK 2017

Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Bakan Çavuşoğlu, Ortodoksların Noel'ini kutladı
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ORTODOKSLARIN NOEL'İNİ KUTLADI
Osman Bayezid Osmanoğlu'nun vefatı
YEREL

OSMAN BAYEZİD OSMANOĞLU'NUN VEFATI
Sayısal Loto çekildi (2)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (2)
Sayısal Loto çekildi (1)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (1)
Brezilya'daki hapishane isyanı istifa getirdi
YEREL

BREZİLYA'DAKİ HAPİSHANE İSYANI İSTİFA GETİRDİ
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Fildişi Sahili'nde askerler maaş artışı için ayaklandı
YEREL

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE ASKERLER MAAŞ ARTIŞI İÇİN AYAKLANDI
Atletizm: Büyük Edinburgh Krosu
YEREL

ATLETİZM: BÜYÜK EDİNBURGH KROSU
Voleybol: 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 20 YAŞ ALTI BAYANLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı
YEREL

TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
CHP İl Başkanları Toplantısı sona erdi
YEREL

CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI SONA ERDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 37 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT UÇAKLAR TARAFINDAN, EL BAB'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 35 HEDEFE DÜZENLENEN HAVA HAREKATI SONUCUNDA, İÇLERİNDE ÜST DÜZEY 3 EMİRİN DE BULUNDUĞU TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ MENSUBU 37 KİŞİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: &quot;İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.&quot;
YEREL

TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISININ ARDINDAN YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİDEN: "İKİ TARAF, ORTAK STRATEJİK VİZYON TEMELİNDE ÇIKARLARI VE SINAMALARI BELİRLEYEREK, BÖLGEDE GÜVENLİĞİN VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK, AYRICA MEZHEBİ VE ETNİK KUTUPLAŞMA DAHİL BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI TEHDİT EDEN TÜM FAKTÖRLERİ BERTARAF ETMEK ÜZERİNDE MUTABIK KALDI."

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiriden: &quot;İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti.&quot;
YEREL

TÜRKİYE-IRAK 3. YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISININ ARDINDAN YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİDEN: "İKİ TARAF, TOPRAKLARINDA HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BULUNDURMAYACAKLARINI VE İKİ ÜLKENİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HERHANGİ BİR FAALİYETTE BULUNULMASINA İZİN VERMEYECEKLERİNİ VURGULADI. İKİ TARAF, ULUSLARARASI KOALİSYONUN DEAŞ'A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDECEKLERİNİ BELİRTTİ."

Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Yıldırım-İbadi ortak basın toplantısı
YEREL

YILDIRIM-İBADİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Yıldırım-İbadi ortak basın toplantısı
YEREL

YILDIRIM-İBADİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Sri Lanka'da liman protestosu
YEREL

SRİ LANKA'DA LİMAN PROTESTOSU